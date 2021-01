Hace poco más de siete meses, Virginia Gallardo se convertía en mamá por primera vez, tras el nacimiento de su hija Martina, fruto de su relación con Martín Rojas. En familia, los tres partieron rumbo a Villa Carlos Paz, la localidad cordobesa que los recibe todos los veranos y desde allí es que la correntina se encuentra muy activa en sus redes sociales.

Atenta a la consulta de sus seguidores sobre cómo había recuperado su figura tras su reciente maternidad, la ex de Ricardo Fort mostró en Instagram su ingenioso método: publicó un video en el que se la ve haciendo sentadillas mientras sostiene en sus hombros a su pequeña bebé. “Para los que me preguntan como me recuperé en estos meses. Lunes y arrancamos con todo por acá con casi 10 kg e (infinito) toneladas de amor para incentivarme... créanme NO FALLA”, escribió junto a las imágenes.

Cabe recordar que días después del parto, la también actriz dejó una sentida reflexión en sus redes sobre su cuerpo. “Querido cuerpo, me gustaría darte las gracias por el milagro que me has hecho. Gracias por permitirme tener la mayor felicidad en mí durante 9 meses. Que alimentaste a mi hija cuando todavía estaba en mi vientre. Estoy infinitamente orgullosa querido cuerpo, de que ya has recuperado tu fuerza tan rápido, pero por favor, tómate el tiempo que necesites. Te amo en cualquier forma y me encanta que hayas hecho posible que yo sea madre”, señaló.