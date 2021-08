Este martes, en Los ángeles de la mañana (eltrece) revelaron un extraño hábito de Vicky Xipolitakis en la cama y hablaron del trastorno psiquiátrico que estaría atravesando. Recordemos que la mediática esta en litigio desde hace un par de años con su exmarido, quien pedirá la tenencia del hijo de dos años que tuvieron juntos.

Yanina Latorre difundió los documentos que están anexados a la causa judicial, y aseguró: “Ya se hicieron estudios psiquiátricos, y a Vicky no le dieron bien y a él si. Según las pericias tendría un trastorno psiquiátrico que se llama ‘Splitting’, que es gente narcisista, obsesivos compulsivos, con personalidad dominante que le inventa una vida a sus víctimas, que en este caso sería Naselli”.

Luego, la panelista agregó: “Vicky tendría, según las pericias que le hicieron, 15 características de las 17 que tienen las personas que padecen Splitting. Vicky es miedosa, yo esto no lo sabía, duerme con el secador de pelo prendido porque la acompaña. Cuando se siente sola, prende el secador y eso lo deja toda la noche. Busca cosas que la acompañen, dormía con la luz prendida con el marido y el hijo. Tiene un montón de cosas que hacen que no sea una persona normal, y él cree que no está capacitada para cuidar el niño”.

Recordemos que Xipolitakis enfrenta un pedido de desalojo del exclusivo departamento que ocupa junto al niño por alquileres impagos.