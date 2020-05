El periodista Nicolás Wiñazki se emocionó al borde de las lágrimas durante una breve columna en Todo Noticias donde reclamó el fin de la cuarentena y exigió que hable sobre el coronavirus la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. “Hoy mi hermana Sofía fue mamá, fui tío y no la pude conocer, la vi por WhatsApp”, se lamentó. “¿Está bien esta cuarentena que va a ser la más larga del mundo?”, rechazó.

El conductor de TN pidió unos minutos para hablar de “algo personal” y contó que Sofía, su hermana, había sido madre de una nena y se quejó de que no pudo conocerla. “Tuvo una hija hermosa, Lena, divina, pero la vi por WhatsApp, y mi mamá y mi papá la vieron por WhatsApp”, contó el conductor, entre lágrimas. En más de una ocasión el periodista pidió el fin de la cuarentena y ahora se preguntó: “¿Está bien esta cuarentena que va a ser la más larga del mundo? En Wuhan, donde nación la peste, hubo 76 días de cuarentena y terminó el 8 de abril. A nosotros todavía nos falta muchísimo”.

Wiñazki reconoció que estaba “sentimental” y antes de pasar un tango en vivo aseguró que “la clase política no está viendo que le estamos dando la vida. La vida está pasando, nació mi sobrina, yo no la vi y no sé cuándo la voy a ver”. “Yo no quiero vivir toda mi vida viviendo en el ayer”, cerró, parafraseando el tango Naranjo en flor.

El periodista además sostuvo que es un “privilegiado” por tener empleo y reiteró que “a los chicos les hace mal” el aislamiento. “Tengo tres hijos, los veo, loco, le está haciendo mal. ¿Hace falta? Mis hijos van a haber estado encerrados 80 días sin clases”, agregó.

En otro tramo, el conductor televisivo salió al cruce de la vicepresidenta Cristina Fernández Kirchner, quien hasta el momento no habló respecto a la lucha contra el coronavirus, más allá de que en las últimas dos semanas hizo apariciones públicas, ya que estuvo al frente de las sesiones remotas en el Senado. “¿Qué opinará Cristina de la cuarentena, o del COVID-19? No sabe nadie, sinceramente, porque no dijo nada y es la vicepresidenta de la república. Mientras tanto, la señora de Kirchner trabaja para que se siga desarrollando el juicio oral en su contra porque no tienen cómo transmitirlo. Habría que aislar la impunidad”.

Fuente: Big Bang