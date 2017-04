Revisando su cuenta, Mirtha Legrand descubrió que la expresidenta Cristina Fernández la había bloqueado en Twitter y como consecuencia, decidió usar la misma red social para hacer su descargo.

Lejos de mostrarse enojada o lanzar una crítica, la diva de los almuerzos se lamentó y le dedicó una ironía a la ex Mandataria: "La ex Presidenta me bloqueó. Qué pena, el disenso es bueno. Igual puede suscribirse a Recetazas y ver los platos de la #Mesaza", escribió.