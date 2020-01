Jorge Salinas es el jinete suplente de la delegación sanjuanina en el Festival de Doma y Folclore de Jesús María y ayer fue protagonista de un accidente que podría haber pasado a mayores. Quedó enredado en el estribo y al tocar el suelo, fue pateado por el caballo que casi termina aplastándolo.

"Jamás pensé que me iba a pasar algo así, fue una desgracia con suerte", dijo en diálogo con Diario de Cuyo el sanjuanino de 32 años.

El joven jinete que está en la actividad desde los 15 años afirmó que durante los segundos que fue arrastrado "la mente se le quedó en blanco". "Llegué a cubrirme la cara y sólo tengo hematomas, no tenés tiempo para pensar demasiado", reflexionó.

Mientras su accidente era televisado para todo el país por la televisión pública, en San Juan su esposa e hijos sufrían. "Mi hija de 13 años estuvo muy angustiada y lloró mucho, pero estoy bien", afirmó al mismo tiempo que adelantó que hoy volverá a subirse al caballo.

Salinas es conociente del riesgo de la doma y en su historial tiene más de una caída que terminaron con el en el hospital, pero nada hizo que dejara su pasión. "Hace 10 años en Mendoza un caballo se me cayó encima y debieron operarme el abdomen. A mediados de noviembre me pasó lo mismo en Caucete y aunque me sacaron en ambulancia con algunas sesiones de kinesiología logré llegar en condiciones a Jesús María", contó.

Férrea defensa de la doma

La 55 ma edición del festival cordobés se vistió de luto tras la muerte de Noberto Cossuta, el jinete de la delegación de Catamarca, y las críticas a la actividad son una constante.

"Lo que pasó fue una desgracia y nos puso muy triste a todos. No comparto lo que dicen del maltrato, amamos a los animales y los cuidamos. En las carreras de caballo hay una exigencia al animal que acá no hay", reflexionó.