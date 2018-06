Jugar solo contra la CPU sea con consola o con una PC, ya resulta aburrido para las generaciones actuales. La experiencia de jugar en red y con amigos es lo que moviliza a los jugadores sanjuaninos que van de 10 años a 18 años. Se trata de los juegos "multiplayer" de roles y estrategia en tiempo real en línea. Si el popular "Age of Empires" (Era de imperios) hizo furor en los recordados ciber-café a principios del 2000, este quedó relegado como pieza de museo, porque el juego que está de moda y es tendencia mundial con millones de aficionados en el globo es Liga de Leyendas (League of Legends) en donde se realizan competencias internacionales entre jugadores de distintos países. Por si fuera poco, aquellos jugadores de "elite" ganan un salario por competir, ya que son sustentados por sponsors privados y consiguen importantes premios monetarios. En el caso de la provincia, se viene la cuarta edición del Torneo de Leyendas, una versión local no oficial, pero que adhiere a las normas y reglas de la empresa propietaria de la franquicia. Para simplificar, la competencia consiste en enfrentamientos en equipos de 5 jugadores cada uno. Los jugadores utilizan personajes o avatares denominados "campeones", que tienen diferentes habilidades, poderes, armas y roles. Cada campeón resulta importante e influyente de acuerdo a las decisiones y estrategias que se tomen en la batalla. Las contiendas se dan en un mapa virtual o escenario conocido como "La grieta de los invocados". El equipo que cumpla con los objetivos del juego será el vencedor de la partida y pasará a una ronda superior. Lo llamativo es que todos los que participen deben hacerlo en forma presencial y para ello se medirán en el espacio físico de la sala conocida en el ambiente como Zona Gamer, ubicada en General Acha 367 Sur 1º Piso. Las inscripciones están abiertas hasta el 6 de julio. El capitán de cada equipo deberá registrarse en la página Batllefy.com y seguir las reglas en la página de Facebook Torneo de Leyendas Liga Sanjuanina. También hay que registrarse individualmente en el sitio oficial de Riot Games, la desarrolladora del juego. El valor de la inscripción es $80 por anticipado y $100 en puerta. Habrá premios físicos y dinero virtual del primero al quinto lugar.