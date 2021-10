'El juego del calamar' es la serie del momento a nivel mundial. Buena prueba de ello es que la producción coreana ya se ha convertido en la más vista en la historia de Netflix con 111 millones de reproducciones, un honor que hasta la fecha le pertenecía a 'Los Bridgerton', con 82 millones.

Las redes sociales han tenido un gran peso a la hora de convertirla en un fenómeno viral, pero pese a ser la serie más vista de la plataforma, 'El juego del calamar' no carece de errores. Varios usuarios se han dado cuenta de algunos de ellos durante el visionado y otros los han descubierto a raíz de vídeos recopilatorio como el de la usuaria de TikTok @liryonni, que ha logrado más de 10 millones de reproducciones con un vídeo que enumera todos los fallos que ha encontrado.

La tiktoker centra la primera parte del clip en explicar las confusiones entre personajes y números a la hora de elaborar el montaje de la serie. Por ejemplo, podemos ver que el número 61 corresponde inicialmente a una mujer, pero luego se le atribuye a un hombre. A la inversa ocurre con el jugador número 88, que a la postre acaba perteneciendo a una mujer.

Otros de los gazapos más importantes son, por un lado, la ficha de un jugador en la que pone que se dedica a la fabricación de cristales desde 1897, y por otro, y la aparición en una escena de las palabras "Top Secret" mal escritas: "Top Scrert" es lo que se puede leer.

También son llamativos los errores de raccord, es decir, fallos en relación con la continuidad narrativa de una secuencia. Por ejemplo, el paraguas de galleta que los jugadores tenían que recortar en la segunda prueba se nos presenta con una forma mucho más simple de la que finalmente aparece.

Al final de la temporada podemos ver otro error de este estilo cuando vemos al protagonista de la serie sujetando un Samsung S7 cuando está en el aeropuerto y tras un cambio de plano aparece con un Samsung S3.

Quejas en la traducción

Más allá de estos detalles que ha enseñado la usuaria de TikTok, ha habido una gran polémica por la traducción de la serie al inglés. Varios usuarios que tienen nociones de coreano han apuntado que los subtítulos de la serie distan mucho del guión original y que pueden generar una percepción muy distinta de la que se pretende.

"No quiero sonar prepotente, pero hablo coreano con fluidez y vi 'El juego del calamar' con subtítulos en inglés y si no entiendes coreano, en realidad no viste la misma serie. La traducción es muy mala. El diálogo estaba bien escrito y no se conservó nada", explica la usuaria de Twitter @ymmayer en un hilo que tiene 120.000 'me gusta'.