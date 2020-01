Siempre inquieto y meticuloso, por más premios Gardel, reconocimientos y distinciones que pudiera recibir, jamás se durmió en los laureles. Luis Alberto Spinetta no dejó de trabajar, de experimentar, de diseñar y componer. En ese fluir creativo inagotable que vivía a diario, venía preparando algo grande, pero que recién 11 años después vería la luz. En aquellos días en que todavía no superaba su fallecimiento (murió en 2012 a causa de un cáncer de pulmón), su hija Catarina halló un pendrive. Al revisarlo, se topó con una carpeta que tenía la denominación genérica "Folder" y al acceder a dicho directorio, encontró sorpresivamente un mágico tesoro. Era la maqueta de un nuevo disco, con canciones ya grabadas, editadas, arregladas y terminadas, listas para masterizarlas. Pasó un largo tiempo esperando el momento adecuado, y finalmente "Cata" convocó en conferencia de prensa a un grupo de periodistas, junto a representantes de Sony Music y a algunos colaboradores y amigos de la familia. En esa reunión (en un centro cultural ubicado en el barrio Belgrano R) compartió por primera vez "Ya no mires atrás", nada más y nada menos que el segundo álbum póstumo de Spinetta (el primero fue "Los amigos", 2015). Un material inédito exquisito, según definieron, que hoy será lanzado al público por la compañía discográfica nipona, tanto en soporte físico como digital (en disco compacto y por plataformas oficiales, en tanto, el vinilo será en febrero), coincidiendo con el que sería su cumpleaños número 70, fecha en la que se instituyó el Día Nacional del Músico.



El origen de esta joya comenzó en el estudio La Diosa Salvaje, entre los años 2008 y 2009, poco después que terminara la edición de "Un mañana" y antes del Concierto de las Bandas Eternas. Los siete fonogramas que integran esta placa cuentan con la participación de la banda de músicos que estuvo con el Flaco en sus últimos días de actividad artística: Juan Carlos "Mono" Fontana y Claudio Cardone en teclados, Sergio Verdinelli en batería y Nerina Nicotra en bajo.



A los escuchas spinetteanos les resultará placentero encontrar en el disco las diversas facetas del artista, que desarrolló a lo largo de su evolución musical, a tal punto que a la hora de la mezcla final se respetó todo lo que se había registrado en aquel momento, sin ningún agregado actual. Por ejemplo, en el pasaje funk del tema "Merecer", participan las voces de Dante y Valentino Spinetta, donde hacen un dúo de rap, tal cual fue grabado originalmente. Además, aparecen dos piezas que Luis había regalado a su coach vocal Grace Cosceri, "Luces y sombras" y "Diadema" y que constituyen el auténtico toque spinetteano que caracteriza a su vasto repertorio. Otro dato importante de este hallazgo es el "acto de justicia" para algunos fans que estuvieron esperando el registro de una canción casi postergada, "Luna nueva - Mundo arjo", que en muchas oportunidades su autor dejaba como un regalo fuera de su discografía y que siempre quedaba flotando en el aire, como una vaga promesa de una futura grabación. Catarina, quien se volvió protagonista de un importante aporte a la cultura nacional, explicó a la prensa especializada que "como vivía en su casa-estudio, tenía (su padre) toda la libertad de seguir grabando y experimentando. Tratamos (junto a sus hermanos) de interpretar lo que quería hacer con este material que ya había dejado listo. Siento una responsabilidad muy grande. Tomo esta responsabilidad con mucho amor y con la determinación de hacerlo con felicidad", contó la joven.



Hasta en el arte de tapa está Luis Alberto, pendiente del más fino detalle. Se puso a crear como buen dibujante que fue, una figura robótica que después fue terminada por Alejandro Ros. Indudablemente, el legado de Spinetta resulta infinito. Su complejidad instrumental, lírica y sonora, y ese caudal creativo hacen que el tiempo y el espacio sean más abstractos. Será que el Flaco todavía no termina de despedirse de este mundo. Una vez dijo públicamente: "Me gustaría que mi música ayude a paliar el dolor de los que no pueden". Será que todavía son más necesarias que nunca su poesía y sus melodías, en estos tiempos difíciles de transitar. Lo cierto es que a casi 9 años de su partida, la voz de Spinetta sigue sonando en esta vida, se vuelve novedosa y su arte mágicamente se transforma en presente.

La biografía autorizada

El periodista Sergio Marchi publicó el libro "Ruido de Magia" (primera edición 2019). La biografía contó con el aval de la familia del músico y cumplió con el deseo del propio cantautor, quien aceptó tiempo atrás que se la realizaran una vez que estuviera muerto. "Hubo mucho diálogo interno con Luis. No me la hizo fácil. Pero de otra forma no habría sido Spinetta", contó el autor que hizo trabajos similares con Pappo y Charly García. A lo largo de más de 600 páginas, con la ayuda de testimonios aportados por la familia Spinetta, músicos y amigos que lo conocieron de cerca, el cruce de datos con material de archivo, surge un relato de reconstrucción de su vida cotidiana, que busca aspectos más terrenales de la figura: "Lo han hecho político cuando nunca lo fue, lo han hecho hablar de cosas de las que nunca habló. Lo han hecho un tipo volado, cuando fue uno de los que más tuvo los pies en la tierra", advierte Marchi en las primeras páginas.

El disco tema x tema



1- Veinte ciudades: Es un tema pop, con la particularidad de que puede ser bailable. Apela a uno de los recursos poético-estéticos que siempre trabajó (los ojos y la mirada): "Con tus propios ojos ves lo que se perdió", con el acompañamiento del piano y el teclado de Claudio Cardone y Mono Fontana, el bajo de Nerina Nicotra y la batería de Sergio Verdinelli.



2- Ya no mires atrás: Es la canción que sonó en el documental Bios, de Nat Geo y es la que lleva el título homónimo al álbum. Tiene elementos de funky, cuyas letras señalan: "Ya no le temas a la distancia que te aleja de tus sueños".



3- Agua de río: Spinetta canta: "dice que lo no dice / es la palabra que te engaña", con un medio tiempo que produce sensaciones hipnóticas y se enfoca en los dobles sentidos que puede producir el lenguaje, donde se sugiere más de lo que se dice explícitamente.



4- Luna nueva-Mundo Arjo: La tocó con Jade durante mucho tiempo pero no la había publicado. "Esta canción es la Argentina para mí. La letra dice: Tengo miedo de que el sol nos caiga. El sol, que se venga abajo y nos ocupe todo el lugar. Este es nuestro jardín y debemos defenderlo. Es lo único que sé", dijo para presentarla durante su show en el Salón Blanco de la Casa Rosada, en 2005.



5- Merecer: Empieza como una balada y cuando la canción crece en intensidad, sucede un contrapunto rapero entre Dante y Valentino, sus hijos. Luis Alberto canta: "Quiero el cielo de tu amor / para vivir amándote hasta el fin".



6- Luces y sombras: Participa el tecladista Alejandro Franov, en el que demuestran ambos un fuerte vínculo estético en el fonograma. Spinetta interpreta a un ser que se la da de amante quejoso: "No sé cómo decirte / me cansé de seguirte así".



7- Diadema: Los pocos cercanos que pudieron escucharlo por primera vez, sostienen que es una suerte de "experimentación sublow", donde también Alejandro Franov es su interlocutor en el piano. Spinetta alude a "una llama de eternidad"; por "la curvatura del brillante mundo que ves".