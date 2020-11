Uno de los grandes valores de la música de la provincia, Carlos "Tuti" García, utilizó sus redes sociales para comunicarle a sus seguidores que se contagió de covid_19.

El líder de La Oveja Negra escribió: "Ahora me tocó a mí, por lo que he decidido ausentarme de mis perfiles personales hasta que la salud me permita volver".

Pare terminar, realizó un importante pedido. "Cuídense mucho. Esto no es broma. Se están muriendo conocidos, amigos, familiares..."