Marcelo Tinelli logró reunir a los humoristas que lo acompañaron en estos 30 años durante la primera entrega de la nueva temporada de ShowMatch. Sin embargo, hubo faltazos que no pasaron desapercibidos, principalmente en las redes sociales.

En la postal de históricos cargada de nostalgia faltaron algunas caras. El más reclamado en las redes sociales fue Yayo Guridi, que en la última década llevó su humor a Sin codificar pero instauró un estilo propio (hoy quizás, polémico) con sus chistes zarpados y canciones irreproducibles junto al "Cuarteto obrero", por ejemplo.

Tampoco se los vio a Alacrán ni al Turco Naím, otros dos grandes personajes del humor.

Freddy Villareal y Martín Bossi, en tanto, estaban caracterizados como Cristina Kirchner y Mauricio Macri para hacer una pieza de humor en vivo, pero por motivos que se desconocen, al final no salieron al escena (de hecho, al aire se vio cómo los productores ubicaban un atril en el centro y al volver al piso, lo sacaron).

No está claro qué pasó con los ausentes, pero en un Instagram live que hizo José María Listorti, el conductor mismo se preguntó: "¿Y Alacrán?". Después se calló cuando Peter Alfonso le hizo notar que tenía el micrófono cerca y se escuchaba todo.

En la cuenta de Instagram de Yayo, se replicaron los mensajes que cuestionan su faltazo y uno hasta esbozó una descabellada teoría: "¿Dónde estabas? Todos dicen que falleciste". Obviamente, no es el caso, el humorista está en perfecto estado y se prepara para volver al teatro con Sin Codificar 10 años.

El humorista estuvo a punto de quedar afuera de Videomatch en 1994, porque no encontraba el timing de la tele, según contó en una nota con Clarín. Sin embargo, logró "engañar" a Tinelli para quedarse en el plantel. "Unos compañeros me dijeron que me iban a camuflar para que el Cabezón no se diera cuenta de que era yo. No me quería más en el programa porque era malo. Entonces me pusieron una peluca blanca larga, bigote y me hicieron cambiar la voz. Ahí gusté y quedé para hacer los gauchos".

