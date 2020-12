Mientras el equipo de “Los Ángeles de la Mañana” hablaban sobre los puntos relevantes tras la muerte de Diego Maradona, Yanina Latorre contó que antes de la muerte del exfutbolista, Claudia Villafañe tomó su celular para hablar con Rocío Oliva.

“Claudia la llamó a Rocío Oliva antes de la muerte de Diego y le dijo ‘el sueño de Diego es juntar a los amores de su vida, que son sus hijos, y ‘La flaca’, que sos vos’”, aseguró la panelista, que reconoció que la frase “me pone la piel de gallina”.

“Me dio angustia porque yo sé que una como mujer se pone mal. Hay que tener entereza para llamar a Rocío y decirle eso, después de todo lo que pasó”, aseguró.

Sin embargo, el encuentro no se habría realizado nunca, ya que las peleas internas entre quienes rodeaban al astro no permitieron que su sueño pueda cumplirse.

Oliva, quien no habló nunca de esa llamada, continúa indignada por no haber podido despedirse de su expareja y apuntó contra Villafañe. Este martes por la noche, la relatora de fútbol regresó a “Polémica en el Bar”. Primero criticó a Dalma y Rocío (aunque sin nombrarlas): “Yo iría a ver a mi padre si estuviese enfermo. En lugar de quedarme esperando a que me llame para ver si me quiere ver o no”.

Oliva, quien no tuvo acceso privilegiado para despedir el féretro de Maradona, aseguró: “Para ir al velorio llamé a todo el mundo. A Cóppola, a la hermana de Diego que me dio la dirección y a varios más. Claudia me llamó a la madrugada cuando yo denunciaba que no me dejaban entrar, diciendo que deje de acusarla que ella no había prohibido mi ingreso. Los conozco desde hace muchos años. El daño también se lo hicieron a Diego, no sólo a mí”.

“Todos sabemos que Claudia manejó el velorio. No seamos ilusos. Hasta el presidente quiso cambiar el horario y le consultó a Claudia. ¿Vos te pensás que le van a preguntar a Ojeda sobre eso? Ni las hermanas ni Ojeda me prohibieron entrar. Le pregunté a Claudia quién era entonces que no me dejaba entrar y no me dio ningún nombre”, aseguró.