Alberto Cormillot (82) y Estefanía Pasquini (34) transitan el sexto mes de embarazo de su primer hijo juntos y la emoción es el sentimiento más predeminante. En diálogo con Es por Ahí, el famoso médico que contó cómo se llamará su bebé, se quebró al aire a hablar del momento en que más se conecta con él y de lo que anhela para su futuro.

“Mi hijo se va a llamar Emilio. Hemos tenido alguna conversación acerca de su posible educación. Cuando se mueve en la panza es cuando más me conecto con él, se mueve todo el día. Quiere salir. También cuando nos regalan escarpines y ropa. Es emocionante”, expresó el profesional en la emisión de América.

Luego, Cormillot reveló cuáles son sus temores respecto a la paternidad a los 82 años: “Voy a ponerle toda la polenta, No sé si puedo llegar a cambiar mucho mi tiempo. Lloro todo el tiempo. Me emocionan los temores a no poder… quiero llegar a los 105 para estar, para poder verlo recibido”.

Alberto Cormillot confesó que habló con otras personas sobre cómo se manejan con sus hijos recientemente nacidos y cerró, a flor de piel: “Pregunté a gente de 30 o 35 años que tuvieron pibes y me dijeron que cada uno se manejaba como podía. Muchas veces me preguntaron qué pensás, y no sé porque la experiencia que tengo es de hace 50 años”.