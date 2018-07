A la hora de hablar del heavy metal argentino, es ineludible hablar de uno de los grupos fundacionales como V8 y la legendaria y consagrada Rata Blanca. Sus historias y trayectorias son más que conocidas. Pero en la base de dichas formaciones, el nombre de Gustavo Rowek resulta fundamental y sagrado para los cultores del metal. Es el baterista de enorme prestigio entre sus pares de todos los géneros y hasta de fronteras afuera del país. Por primera vez, por invitación de Roby Mondaca (exvocalista de Corazón Guerrero) Rowek vendrá a dar una clínica de batería para músicos locales, con auspicio del Ministerio de Turismo y Cultura hoy en el Teatro Sarmiento. Además, de su faceta como intérprete, también tiene una fuerte vocación por la docencia, por lo que tiene otra faceta como Drum Doctor, en la que vuelca su sabiduría a colegas que vienen forjando un camino propio en la industria musical. Previo a su arribo a San Juan, dialogó con DIARIO DE CUYO, al respecto: "Hay chicos que les gusta tocar mucho y siempre me ha gustado transmitir lo que aprendí. Por eso vengo a compartir con los bateristas viejos y aquellos de generaciones más jóvenes a difundir todo ese caudal de conocimientos. De todo ese camino que recorrí, no vengo a hablarles de mí o de lo que hice, sino de orientarlos y mostrarles herramientas que les puedan servir a cada baterista".



También opinó sobre el panorama del género: "Al heavy metal todavía cuesta un poquito que se lo reconozca como tal. Cuando superemos ciertos pruritos que tenemos los artistas, ocupará el lugar que se merece. El rock busca su lugar con las nuevas reglas de juego que se impusieron con las redes en la industria. Todos buscamos la fórmula para perdurar porque ya no se venden discos. Todos sabemos cómo la crisis económica nos golpea y lo primero que la gente hace para ahorrar la moneda, es cortar por el lado del arte. Entonces como no se vende, tenés que poner la música en las redes, porque si no, quedás afuera de todo".

Y remató: "El heavy es rebeldía, es crítica, grita contra lo que la gente no quiere que suceda, estar sujeto a la rutina de ir de la casa al trabajo y viceversa. Por eso el metal sigue siendo perseguido".



DATO



La clínica comenzará hoy, puntualmente a las 10 hasta las 13. Y continuará de 15 a 17. Los cupos son limitados, pero la sesión es totalmente gratuita. A las 21, el público podrá asistir, gratuitamente, a una jam session con la participación de músicos sanjuaninos.