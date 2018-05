Como segundo concierto de abono anual de Mozarteum Argentino filial San Juan, llega el prestigioso pianista internacional. Ralph Votapek. El músico norteamericano, ganador del primer concurso de piano Van Cliburn, supo forjar una trayectoria y reputación mundial a lo largo de las décadas, desde 1962, cuando se formó en el Conservatorio de Wisconsin de la Northwestern University y en la célebre escuela Juilliard.



Hace un poco más de 50 años que Votapek visita el país, desde los años 70, con unas 26 giras en Argentina. En esta oportunidad, invitado nuevamente por Mozarteum Argentino, dará un recorrido a las ciudades sedes de las filiales en el territorio nacional. Es considerado por sus pares, como el maestro de maestro. Tuvo como alumno al gran pianista argentino Bruno Gelber y tiene una afinidad y admiración profesional hacia la pianista Martha Argerich. Pero también, se sabe que es un gran escucha de las obras de Astor Piazzolla, no sólo los clásicos. Recientemente recibió el Premio de Artista Extranjero en Recital de la Asociación Argentina de Críticos de Música. Para él la música clásica tiene en este momento compositores interesantes, "pero no se los conoce". "Uno de los compositores que me parecieron más interesantes es Nikolái Kapustin. Tiene cosas que se parecen al jazz, pero todo está escrito, es muy difícil de hacer. En una visita anterior a Salta interpreté algunas de sus piezas", dijo en una entrevista al diario Tribuno de Salta.

La cita es para el próximo miércoles 16 de mayo a las 21.30 en el Auditorio Juan Victoria. Entradas (remanentes del abono Mozarteum) a $400 y $300 (juvenil y estudiantes de la escuela de música) en la oficina del Mozarteum San Juan (Av. Ignacio de la Roza 151 oeste).