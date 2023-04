Antonio Gasalla, de 82 años, atraviesa un difícil momento de salud que preocupa al mundo del espectáculo. El capocómico sufre un deterioro cognitivo desde hace un par de años y esta situación fue aprovechada por diversas personas para robarle tanto bienes materiales como dinero en efectivo. Este miércoles, Ángel de Brito, en LAM (América TV) contó detalles sobre la salud del artista y reveló el total de dinero que le habrían sustraído. Y se trata de una importante cifra en dólares.

De Brito abrió su programa con el tema de la salud del actor y humorista y lo hizo, como corresponde, en un tono serio. “Antonio Gasalla está atravesando un momento muy delicado de salud. No hay buenas noticias. Finalmente, lo que decidió la familia es que se realice una curatela con Antonio porque no se puede cuidar solo”, arrancó el conductor de LAM y añadió: “Su estado fue empeorando, no está para vivir solo”.

A continuación, el periodista se enfocó en los robos que sufrió el cómico por gente que se aprovechó del deterioro en su salud mental. De Brito contó que Gasalla tiene un hermano mayor, Carlos, de 88 años, que el año pasado, por problemas de salud, estuvo un tiempo alejado de Antonio. “En esos cinco meses que estuvo Carlos con internaciones y cuidándose, es cuando se produjeron los robos en la casa de Antonio Gasalla. Los robos son totales. Le desvalijaron la casa a Antonio”, contó el conductor.

Entonces, el anfitrión de LAM comenzó a enumerar la cantidad de cosas que había en la casa del actor: “Obras de arte espectaculares, las que imaginen, porque las vi. Empezó el robo económico cuando Carlos desapareció y después fueron llevándose todo. Desde sus recuerdos hasta muebles antiguos, esculturas. Vitreaux que él iba comprando cuando recorría los teatros del país”.

Luego, De Brito se metió de lleno en la cantidad de plata que le habían sustraído al cómico. Dijo primero que todas las cosas materiales, recuerdos, álbumes de fotos fueron “borrándose” de su casa. “Y, por supuesto, también dinero”, dijo, y a continuación, reveló la cifra robada: “Antonio tenía una caja de seguridad en un banco que decidió cerrarla, sacar el dinero y tenerlo en su casa. Y de ahí habrían desaparecido unos 500.000 dólares. Es lo que se calcula en efectivo. Billetes”.

“Más las obras de arte que valen muchísimo más”, añadió el conductor. “Y las escrituras del departamento”, intervino Marina Calabró, angelita invitada. “Y los muebles”, remató De Brito.

El estado de salud de Gasalla

Más adelante, luego de pasar un informe sobre la salud de Gasalla donde intervino Marcelo Polino, que es amigo del cómico y contó que atravesaba problemas de senilidad que atravesaba el artista, De Brito dio algunos otros detalles de la salud del cómico.

“Antonio no puede valerse por sí mismo -señaló el periodista-. Está bien físicamente, con los problemas de una persona de 82 años, que tuvo cáncer de piel, pero todos los medicamentos, por ejemplo, para el cáncer, para el colesterol, para los problemas de la gente de su edad, se olvidó de tomarlas. Las dejó de tomar un día, sin querer”.

De Brito recordó que los problemas cognitivos del cómico comenzaron a manifestarse en 2020 en una obra de teatro que compartía con Polino en Mar del Plata. “Su cuado de senilidad se incrementó muchísimo en los últimos años”, añadió.

Luego, el anfitrión de LAM contó que Polino había ido a ver al artista el sábado pasado y que no lo había reconocido y añadió: “El cuadro de falta de memoria empeoró y la familia decidió accionar la curatela. El primer paso va a ser internar a Antonio en una clínica para compensarlo, porque no tomó los medicamentos y no está bien alimentado. Es cruel, pero es así”.

Luego, el periodista mostró fotos de cuando visitó la casa de Gasalla, hace unos años. Y fue describiendo los objetos que había en los distintos ambientes, muchos de los cuales habían desaparecido. “Se llevaron todas las cosas de valor”, aseguró, para agregar finalmente que también le habían robado al cómico las computadoras. “Ahí tenía desde guiones hasta documentos, hasta cosas privadas”, dijo De Brito.