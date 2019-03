Jimena Barón alertó a todos sus seguidores en Twitter al contar un dramático hecho que vivió en una estación de servicio. Según contó, un hombre la increpó en la vía pública y tuvo que pedir ayuda a personal del Automóvil Club Argentino.

"Un hombre con tres nenas hermosas en el auto y su mujer al lado, me insultó de arriba abajo porque no vi que estaba en la fila para cargar nafta. Le pedí que no me insulte y se terminó bajando del auto para decirme barbaridades en la cara enfrente de su familia entera", narró la intérprete de La Tonta.

Barón quedó impactada con la reacción del hombre, que se aproximó a ella de forma muy violenta. Afortunadamente, al ver lo que ocurría, personal del Automóvil Club Argentino, contiguo a la estación de servicio, se acercó para resolver el conflicto. "Puso freno de mano y se bajó del auto como para cag... a piñas. Me la aguanté mientras miraba cómo las nenas, que estaban a cinco centímetros de él, me reconocían. Me ayudó la gente del A.C.A de Palermo. Sigo temblando. Así estamos", detalló.

El último tiempo, la actriz y cantante se convirtió en una referente de la lucha contra la violencia contra las mujeres. De hecho, fue una de las famosas que se movilizó el pasado 8 de marzo para reclamar por los femicidios y pedir por mayor igualdad de género.

Fuente: TN Show