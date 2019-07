Thalía y el productor Tommy Mottola están juntos desde hace más de 18 años. La música los unió y, con los años, fueron consolidando su amor. En las redes sociales, la cantante mexicana y el referente de la industria discográfica siempre se muestran muy cómplices y acaramelados.

En las últimas horas, en su cuenta de Instagram, el empresario colgó en sus historias una divertida grabación en la que aparece su mujer en un momento de intimidad. Mottola filmó -sin que se diera cuenta- a la intérprete de "Lindo, pero bruto" mientras estaba en el sauna de la mansión en la que viven en Estados Unidos.

En el plano profesional, Thalía siguen creciendo como artista. A fines de junio, la mexicana lanzó el videoclip de "Ahí", tema que interpretó junto a la española Ana Mena. La gran novedad fue que la cantante incorporó una mezcla de sonido 8D, una tecnología que logra un efecto similar a las fusiones musicales de trap y rock.

"Ahí" pertenece a Valiente, el más reciente álbum de Thalía, que obtuvo Disco de Platino en Estados Unidos. Los otros exitosos sencillos de este disco hasta la fecha son "No me acuerdo" junto a Natti Natasha (900 millones de reproducciones en YouTube), "Lento" junto a Gente de Zona (77 millones), "Lindo pero bruto" junto a Lali (52 millones) y su alegre canción viral "Me oyen, me escuchan"