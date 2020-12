La muerte de Diego Armando Maradona el pasado 25 de noviembre generó una conmoción a nivel mundial. Sus queridos quedaron devastados por la partida del Diez, en especial de su hija, Dalma Maradona, quien suele escribir emotivos mensajes para recordarlo a través de sus redes sociales.

El miércoles por la noche, la actriz celebró la victoria de Boca frente a Racing y su clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores. En su cuenta oficial de Instagram, compartió con sus miles de seguidores una foto de ella con la camiseta de su equipo que tiene la imagen de su papá. Asimismo aprovechó para recordar a la leyenda del fútbol con cariño.

“Y si los giles hablan es porque no saben realmente lo que me dejaste... Yo no necesito nada porque yo DISFRUTÉ LOS MEJORES MOMENTOS DE MI VIDA CON VOS! Colgados del palco, yo relatándote los penales cuando te ibas afuera porque preferías no verlos, los abrazos cuando le ganamos al Palmeiras en Brasil... Cierro los ojos y estamos ahí... ¡YO YA GANÉ! ¡Te extraño TODOS LOS DÍAS! ¡No necesito más! ¡Gracias por hacerme amar estos colores! ¡Qué lindo es ser de Boca! ¡Gracias papá!”, señaló en la red social.

Recientemente, la hija de Claudia Villafañe publicó una tierna foto retro junto a su padre. En la imagen se la puede ver a ella cuando era tan solo un bebé, intentando dar sus primeros pasos. Diego la mira con ternura y la sostiene para evitar que se cayera.

Junto a la foto, la joven actriz publicó un breve pero conmovedor texto, acompañado por el emoji de un corazón roto: “Cuando los homenajes se terminen, yo te voy a recordar todos los días. Cada día extrañándote un poco más”. No habilitó los comentarios para que sus seguidores se manifiesten al respecto, pero en cuestión de minutos el posteo superó los 100 mil “me gusta”.

En los últimos días, ya había posteado otras imágenes retro para homenajear a su padre. Precisamente, encontró por azar en Instagram un video de hace 26 años que refleja una situación familiar que quedó registrada por las cámaras de El Gráfico durante la concentración de la Selección en el Mundial de Estados Unidos 1994. Se trata de la competencia en la que el ídolo inmortalizó la frase “me cortaron las piernas” luego de que le diera positivo el resultado de un análisis antidopaje.

En el video, Diego está de espaldas a la cámara en todo momento y lleva puesta una remera de la Argentina. Tampoco se logra ver la cara de Claudia, que está sentada sobre su regazo. Ambos disfrutan de Dalma y Gianinna, que por aquel entonces tenía siete y cinco años respectivamente.

Por otro lado, la Justicia sigue investigando la muerte del ex jugador. Y desde la semana pasada Dalma y Gianinna son oficialmente parte del expediente. Con la firma del juez Orlando Díaz, fueron aceptadas como particulares damnificadas y junto a sus abogados, tienen acceso irrestricto al expediente y podrán solicitar medidas de prueba con el abogado Fernando Guntín. De esta manera, se suman a Verónica Ojeda, que ya había sido aceptada en representación de su hijo, Dieguito Fernando, con el abogado Mario Baudry.