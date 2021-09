Con Chris Rock y Samuel L. Jackson a la cabeza del reparto, la saga de El juego del miedo (Saw) sigue haciendo de las suyas; ahora con el estreno de "Espiral, del libro de Saw", que promete más horror y suspenso para regocijo de sus fanáticos. Todo comienza, una vez más, cuando una serie de asesinatos azota a la ciudad, remitiéndola a un pasado no muy lejano pero que ya creían sepultado. Al frente de la investigación, el veterano policía encarnado por Jackson y el detective Zeke -en cuyos zapatos se pone Rock, quién logra trascender su más conocida veta de comediante-, se van sumergiendo en el escalofriante escenario que poco a poco empieza a revelar la verdad más temida: el macabro y violento "juego" creado por Jigsaw está de regreso; y de su mano esta novena entrega de la famosísima franquicia que tuvo su primera película en 2004; y un éxito de taquilla sostenido que motivó cada secuela. Celebrada por algunos seguidores y con ciertas críticas de otros; el film que hoy aterriza en la cartelera local se anuncia como un buen paso de posta tras la entrega de 2017, Jigsaw: El juego continúa.