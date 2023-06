Nicole Neumann se muestra muy enamorada de su novio Manu Urcera y pronto darán un gran paso en su relación: se espera que la modelo y el piloto den el sí en el altar a fin de año. La súper boda está prevista para diciembre con más de 200 invitados y un festejo que promete dar que hablar, tanto por los preparativos como por algunos contratiempos que fueron trascendiendo.

Mientras tanto, Nicole no está atravesando un buen momento familiar, en disputa legal con su ex Fabián Cubero y con denuncias cruzadas por parte de su hija mayor de 14 años Indiana, quien desde principios de este año no quiere ver a su madre, con quien mantiene un escaso vínculo. Por este tiempo, la modelo se refugia en su amor con Urcera y en el vínculo que mantiene con las nenas menores, Allegra y Sienna, también de su relación con el exfutbolista.

En medio de estas batallas legales y mediáticas, en las últimas horas, trascendió el millonario regalo que le habrían hecho sus suegros de cara a la boda. La información la contó por primera vez Nancy Duré en Socios del Espectáculo (El Trece). Allí la periodista relató que los padres del piloto le habrían obsequiado a ella y a Manu Urcera un lote valuado en unos 900.000 dólares, de cara a la unión que sellarán para fin de año.

“Los padres de Manu les habrían regalado un terreno por 900 mil dólares en Nordelta”, profundizó la panelista. Al escuchar a su compañera de equipo, Rodrigo Lussich, uno de los conductores del ciclo no pudo evitar preguntar. “¿El padre de Urcera se los regaló a Nicole y sus hijas?”, indagó a lo que Nancy aclaró: “No, a los dos, a Nicole y a Manu”.

Manu Urcera le propuso casamiento a Nicole Neumann en un campo junto a toda su familia (Instagram)

Claudio Urcera, el papá del piloto, es dueño de una petrolera en la Patagonia, según confirmaron en este mismo programa. “El entorno más cercano de ella no la ven bien, me dicen ‘fijate lo flaca que está, no la está pasando bien. Me hablan del mal humor de él, se levantaría a la mañana puteando y le molestan hasta los perros. Se pelean mucho”, concluyó Duré.

Cabe destacar que actualmente Nicole reside en una lujosa casa en un country de zona Norte la cual adquirió tras separarse de Cubero. Ahí la modelo vive junto a Sienna y Allegra ya que otra su hija Indiana tomó la decisión de irse con su papá Fabián, su novia Mica Viciconte y Luca el bebé que tienen en común.

A raíz de los conflictos entre Nicole e Indiana, se comenzó a especular sobre la continuidad del casamiento de la modelo con Urcera que tiene fecha para el próximo 8 de diciembre. Si bien la modelo intenta mantenerse alejada de los medios para no dar declaraciones, Nancy confirmó en Socios que esta situación mediática afectó a su relación a raíz de las versiones cruzadas que están circulando. También durante las últimas semanas, Manu fue noticia por golpear a un fanático durante una carrera de automovilismo dejando una negativa imagen a nivel mediático ya que su exposición se acrecentó desde que comenzó a salir con Neumann.

En tanto, Rafael Cuneo Libarona, abogado de Nicole, habló con LAM y dio precisiones del estado de la modelo: “Hoy hablé con ella y estuve con ella, está muy triste, porque ¿qué pasa en esta realidad cruda? Seguramente sus hijas ya se enteraron de estas situaciones en el recreo del colegio porque una madre le cuenta a su hija, la hija le cuenta a la hija de Nicole y todo esto genera una convulsión que no debería suceder”, estimó el letrado.