Un misterioso tweet de Germán Martitegui se viralizó este sábado por la mañana y resultó esconder una tierna historia ¿Qué había detrás del indescifrable escrito?

"Looookooooiiiiiiuyyyy.Bbvhyghkkjnnmnmmnmmmmreeeewbwqqqqquokkoplplllllllkk no VIP go cop job foto go mmm hi Fred up dígito que deferring ghgk Triana tu yuuj mmm j te de reesqwwwqe ro we Xxx have wedge try y", se leyó en su cuenta oficial esta mañana.

Looookooooiiiiiiuyyyy. Bbvhyghkkjnnmnmmnmmmmreeeewbwqqqqquokkoplplllllllkk no VIP go cop job foto go mmm hi Fred up dígito que deferring ghgk Triana tu yuuj mmm j te de reesqwwwqe ro we Xxx have wedge try y — Germán Martitegui �� (@germantegui) August 14, 2021

El tweet confundió a algunos usuarios y rápidamente el cocinero aclaró: "Mis hijos en Twitter. No lo voy a borrar". De esta manera, Lorenzo y Lautaro lograron 1.5k de likes en menos de una hora y se convirtieron en tweetstars.

En otro comentario, Germán agregó: "Mi mejor tweet hasta ahora. Feliz día para todos mañana".