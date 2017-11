A pesar de ser una de las canciones más escuchadas en la historia de la música hispana, el cantante puertorriqueño Daddy Yankee se negó a cantar la canción Despacito en la noche de los Grammy Latino.

Esta canción interpretada junto al también cantante Luis Fonsi, arrasó en la entrega de premios, ganó en total cuatro galardones y obtuvo el premio a la mejor canción y grabación del año.

La gran sorpresa de la noche fue la ausencia de Daddy Yankee, quien decidió no asistir a la ceremonia de premiación a lo mejor de la música latina porque quería presentar música nueva y no solo interpretar Despacito.

En una entrevista, el artista aseguró que no tiene ningún problema con Luis Fonsi y que por el contrario tienen una buena relación, pero manifestó que ya pasó la página con ese tema y está dedicado a nuevos trabajos discográficos.

“Las canciones tienen su momento y hay que evolucionar. Eso no quiere decir que vamos a dejar de cantarlas, pero una canción como esta tiene que evolucionar, y en mi caso, es lo que pienso”, señaló el artista. Aunque no la cantó en esta oportunidad, el artista fue enfático y manifestó que no descarta la posibilidad de interpretar la canción a futuro.

Quien sí salió al escenario a interpretar Despacio fue Fonsi, quien la cantó junto a Bomba Estéreo, Víctor Manuelle y Diplo.