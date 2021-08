La audiencia de Flor de Equipo (Telefe) se sorprendió este miércoles a la mañana. Es que su conductora, Florencia Peña, no estuvo al frente de la emisión que va de lunes a viernes.

“Flor no está con nosotros, no se sentía bien. Vino al canal, como todos los días con su equipo, pero no se sentía para nada bien. Está pasando un momento complicado porque estos días han sido estresantes para ella”, contó Marcelo Polino, quien estuvo a cargo de la conducción.

Polino hizo referencia al momento que transita Peña. La conductora recibió agravios luego de que se supiera que se reunió con Alberto Fernández en la Quinta de Olivos en mayo del año pasado, en plena cuarentena estricta.

“Este es el costo emocional y es lógico que Florencia, que es nuestra amiga y compañera, esté pasando por un pico de estrés emocional, porque todos somos seres humanos y esto es lo que pasa, tiene consecuencias”, agregó Polino.

Este lunes, la conductora había hecho un descargo en su programa respecto a la polémica instalada por su visita a la Quinta de Olivos.

“De repente, después de seis días de una operación hacia mi persona, me pregunto: ¿por qué conmigo?, si estuvieron tantos hombres importantes pidiendo lo mismo... Tantos productores importantes, tantos hombres importantes”, dijo la actriz.

“¿Yo tengo hoy que salir a a aclarar que no soy el gato del presidente? Fui a una reunión a las 11.30 con permiso (de circulación), con protocolos”, indicó.