(A la izquierda) Alejandra Bondanza, quien dirigirá los talleres literarios, junto a María Laura Pellinacci, quien brindará conceptos y praxis sobre declamación e interpretación de textos.

Los resultados óptimos obtenidos por el ciclo de talleres gratuitos para aprender a componer canciones de autor -en la denominada Fábrica de Trovadores, conducida por Daniel Giovenco y que supo transitar y entrelazar experiencias a lo largo y ancho de la provincia (continúa este mes por Rivadavia)- prepararon el terreno para una nueva iniciativa que va en la misma línea. Se trata de un nuevo proyecto que estará destinado a la creación literaria y se llamará "Fábrica de Escritores". Impulsado también por la Secretaría de Cultura del Ministerio de Turismo y Cultura de la Provincia a través de la Dirección de Acción Cultural y de la mano de la escritora, editora y docente Alejandra Bondanza, comandará hoy con la colaboración de la profesora en Letras Laura Pellinacci y el escritor y psicólogo Luis Ávila.



El propósito de la Fábrica de Escritores -libre, gratuito y accesible para todos, sin restricciones económicas o sociales- es formar a aquellas personas con la necesidad de expresarse en el papel, contando a la poesía y a la narración (cuentos y relatos) como un puente para poder trascender personalmente. Un espacio de instrucción no formal, pero democrático. En este sentido, cualquiera a partir de los 16 años -como primera condición, la segunda son las ganas y el interés por la lectura y la escritura- podrá aprender las herramientas básicas en el proceso de la creación literaria, buscando la manifestación individual, colectiva y comunitaria.



La iniciativa contempla un programa anual con un itinerario para que el taller llegue a todos los departamentos. Otro detalle a tener en cuenta es que también se abordarán diferentes maneras de producción y alternativas de publicación, como por ejemplo el aprovechamiento de las tecnologías digitales para la lectura y la escritura creativa.



Bondanza, quien fue socia de Adrián Campillay en la editorial independiente El Momo Editor, también docente y autora, fue la impulsora de esta manera de poder compartir el conocimiento y las herramientas básicas para ponerlas al alcance del ciudadano común: "Hace cinco años presentaba esta propuesta de taller literario de condición libre y gratuita, a los municipios; pensado en los más jóvenes que no tienen muchas veces el dinero para pagar clases particulares. Por otro lado, Mariela Limerutti (N. de R.: secretaria de Cultura) me propuso trabajar la dinámica que ya se había practicado con Giovenco en la Fábrica de Trovadores. Así que me animé a llevar este formato de cuatro encuentros para realizar mi aporte literario a los talleres musicales para facilitar el acceso a la creación cultural en los lugares más alejados del Gran San Juan", comentó la editora.



Considerando esto y las experiencias personales vividas en el Mercado de Industrias Culturales, Bondanza concluyó que existían pequeños programas o actividades con poco margen para el campo literario. Entonces, "socialicé la inquietud y fue una coincidencia de intereses comunes. Los beneficiarios no son escritores formados, que son bienvenidos también, pero principalmente, están para personas que quieran iniciarse en las letras, que tengan inquietudes literarias y quieran una guía o una técnica en particular. La idea es crear un encuentro creativo de personas interesadas en la literatura, desde la escritura", agregó. "No saldrán escritores en cuatro encuentros, pero sí personas que tengan mejor orientación para incursionar en el mundo literario con las herramientas adecuadas", agregó.



Lo que aprenderán en estos espacios serán cuestiones relacionadas a cómo construir una metáfora, qué lenguaje usar, qué es un oxímoron; y los caminos para investigar, indagar y leer. "Las premisas de los talleres son que no existe un estilo determinado, que hay libertad de creación, que cada uno tendrá su propia voz y el uso de herramientas tecnológicas para poder expresarse", señaló Bondanza. En los talleres, que comenzarán en el CIC La Puntilla de San Martín este fin de semana (ver cronograma), se trabajarán con poemas antiguos tales como el de la Epopeya de Gilgamesh, textos de autores clásicos y contemporáneos, y también obras de autores locales como Pepe Campus y Adrián Campillay.



El equipo tiene la expectativa de que al recorrer la provincia y transmitir que la literatura no es un monstruo extraño que asuste o que únicamente se dependa de una musa y de mucho intelecto para poder escribir. Las herramientas estarán en la mesa y disponibles para el que quiera transitar el deleite de la palabra escrita.

>> Cronograma

La fábrica iniciará en San Martín los días 20 y 21 de abril y volverá los días 24 y 26 de mayo en el CIC La Puntilla (de 10 a 13 y 17 a 20 horas). Albardón, 11, 18 y 19 de mayo. Sarmiento: 1, 22 y 23 de junio. Caucete, 15, 16, 29 y 30 de junio. Rawson, 7, 14, 21 y 28 de junio. Chimbas, 6, 7, 13 y 14 de julio. 9 de julio: 20, 21, 27 y 28 de julio. Pocito, 10, 11, 17 y 18 de agosto. Jáchal, 3, 4, 24 y 25 de agosto. Zonda, 9, 16, 23 y 30 de agosto. Iglesia, 7 y 8; 14 y 15 de septiembre. Rivadavia, 20, 22, 28 y 29 de septiembre. Capital, 20 y 22, 28 y 29 de octubre. Valle Fértil, 12 y 13 de octubre. En 25 de Mayo, 2, 3, 9 y 10 de noviembre. Angaco, 16, 17, 23 y 24 de noviembre. Santa Lucía, 29 y 30 de noviembre; y 6 y 7 de diciembre. Informes en cada municipio y en [email protected]; al 2644443489 y Dirección de Acción Cultural (en el Mercado Artesanal): 4214189.