La artista asegura que de niña no había visto nunca una. El arte de las marionetas casi se extinguió pero desde hace un tiempo parece haber resurgido. Aquella niña que nunca había visto esos títeres manejados con hilos, se convirtió en marionetista. Rosana López es mendocina, artista plástica y se enamoró de estos muñecos mágicos en 2012 y fue capaz de armar su propio mundo. Junto a Pablo di Paolo integran la compañía El alma en un hilo y el próximo sábado 22 traerán al Espacio Teatral TES (Títeres en Serio) su nueva obra "Enderas Masugui- el viaje de Luisa-", dirigida por Guillermo Troncozo.



"Esta obra tiene el desafío que es para todo público, pero no es un infantil. Es una obra que los chicos disfrutan pero también sus padres, sus abuelos, por eso ha sido una obra que ha sido muy atractiva para el teatro, rescata el universo de los títeres para los adultos también, es interesante", explicó Rosana a DIARIO DE CUYO sobre quiénes son los destinatarios del espectáculo donde ella da vida a las marionetas, estos títeres que cuelgan de hilos y que maneja a través de un comando. "Según las necesidades expresivas de ese títere, porque los comandos son todos diferentes, se desprenden los hilos que llegan al títere y así se mueve. Es diferente a otro tipo de manipulaciones, porque el titiritero tiene una manipulación más directa al tomar contacto directo con el títere, aquí no sucede eso, manipulamos un comando y eso genera los movimientos en el títere", apuntó.



Contrario al mito creado en torno a estas piezas, no es más difícil manipularlas que un títere de mano. "Cada técnica tiene su complejidad. Igual que en la vida, cuando uno va a elegir una carrera, si no te gusta mucho se te hace como imposible y se te gusta, puede ser la más difícil pero se te hace muy fácil. Igual yo creo que tienen más fama de ser complejas de lo que son en realidad. Son muy bonitas. Para mí son como instrumentos de cuerdas" expresó la artista que además en esta obra aparece en escena junto a sus creaciones, porque mezcla la actuación con las marionetas de hilo, no se trata de un espectáculo de manipulador ausente.



"Es la primera vez que hago esta mixtura y fue necesario para eso que hubiera un director que pudiera manejar esta situación y ahí es donde convoco a Guillermo Troncozo, él hace dirección y puesta en escena. Lo siento como un desafío, trato que cada obra responda a nuevos desafíos... a ponerme incómoda, nuevas inquietudes... y esa era la búsqueda. Yo que venía trabajando todos estos años para ser invisible, ahora había que poner el cuerpo ahí, adelante. Pero esta historia necesitaba que eso sucediera" consideró López quien se acercó a las marionetas después de tomar un taller con Luciano Bugman, un brasileño que vive en Chile, sobre cajitas lambe-lambe (un teatro en miniaturas para un solo espectador) "que es como una joyita que nos permite tener una experiencia teatral resumida, muy concreta, muy mágica, es una experiencia muy bella" comentó Rosana que después de las cajitas pasó inmediatamente a las marionetas de hilo.



La pieza que trae a San Juan narra el viaje de Luisa, "cuando emprende una caminata hacia el mar y el celular le juega una mala pasada y se encuentra perdida en el medio de la selva entre los restos de un viejo teatro abandonado y ahí comienza su descubrimiento. Se apaga su celular en Enderas Masugui y ese teatro despierta" relató la marionetista.



En la provincia, tal parece, que no está muy difundido el arte de las marionetas de hilo, pero según López, "en el mundo hay muy pocos marionetistas". Sin embargo, consideró que hay como un resurgir de este arte, "que en un momento casi estuvo en peligro de extinción", dice. "Siento el resurgir, pero no sé si es porque estoy tan inmersa en este mundo que ya nos ponemos en contacto entre todos los marionetistas. Pero hace años, cuando empecé, realmente era muy difícil conseguir algún referente para aprender y mucho más extraño era que fueran mujeres. Ahora en Argentina hay varias mujeres y varios compañeros varones haciendo esto", refirió.



Haciendo un análisis del lugar que ocupan las marionetas en el espectro artístico, López resaltó que el mundo del teatro los ha "recibido de manera maravillosa" permitiéndoles estar entre las cinco obras elegidas en la Fiesta Provincial del Teatro de Mendoza; pero también reflexionó que en la actualidad "Mendoza está atravesando cierre de muchas salas, porque la crisis económica se traslada al teatro inmediatamente, entonces los títeres no son ajenos a eso. Nosotros hemos tenido mucha suerte porque yo trabajo en festivales en otros países, eso me permite generar ingresos no dependiendo de la situación del país. Pero realmente estamos ahí trabajando para seguir sosteniendo la magia del teatro en escena".



Rosana López es además artista callejera, saca su arte a la calle y entonces no depende de encontrar un lugar para subir a escena.



"Mi pasión es salir con las marionetas a la calle, son los espacios alternativos, si bien trabajamos estas obras de sala donde podemos jugar con la iluminación, el humo, y los artilugios bellos que tiene esa caja que es el teatro, creemos en la magia y somos testigos de lo que sucede cuando sacamos este arte a la calle" comentó la marionetista que por las mañanas elige a uno de sus personajes, que además en la obra son verdaderos artistas itinerantes y lo lleva a las calles del centro mendocino, donde deja fluir su arte para contar una historia que ahora compartirá con los sanjuaninos.





El dato



Marioneta de hilo. Sábado 22 a las 21 en Espacio Teatral TES - Títeres en Serio (Juan B. Justo sur 335, 5400 Rivadavia). Entrada: $150 en www.eventbrite.com.ar, en boletería $200.