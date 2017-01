Repitiendo el éxito que obtuvo en Los Globos de Oro -donde hizo historia en la edición 2017 al ser la primera cinta en obtener todos los premios en los que estaba nominada-; La La Land arrancó ayer la carrera hacia los Oscar a todo motor, igualando la cifra de nominaciones de La malvada con Bette Davis (de 1950) y con la misma fuerza del recordado Titanic con Leonardo DiCaprio y Kate Winslet (de 1997), en total 14 nominaciones, todo un récord.



En la 89na edición de los premios que otorga la Academia a lo mejor de la filmografía hollywoodense y extranjera, que se celebrará el próximo 26 de febrero en el Teatro Dolby de Los Ángeles; el film de Damien Chazelle aspira a llevarse la estatuilla en los campos: mejor película, director, actor (Ryan Gosling), actriz (Emma Stone), fotografía (Linus Sandgren), vestuario (Mary Zophres), montaje (Tom Cross) y canción original (por Audition y City Of Stars). También compite en las categorías diseño de producción, edición de sonido, mezcla de sonido, banda sonora original y mejor guión original.



Otras cintas con grandes opciones es la historia de ciencia ficción La Llegada y el drama independiente Luz de luna, con 8 candidaturas. Un escalón por debajo se quedaron la bélica Hasta el último hombre, el regreso por todo lo alto tras las cámaras de Mel Gibson, y la intimista Manchester junto al mar, con 6.



Aquí, Gibson tendrá la difícil misión de derrotar al realizador Chazelle de La La Land y sacar del juego a Denis Villeneuve (La Llegada), Kenneth Lonergan (Manchester junto al mar) y Barry Jenkins (Luz de Luna).



Así, como Casey Affleck (de Manchester junto al mar), Andrew Garfield (Hasta el último hombre), Viggo Mortensen (Capitán Fantástico) y Denzel Washington (Fences), tratarán de arrebatarle la estatuilla a Gosling, otra perlita de La La Land.



El título de mejor actriz pondrá a bailar a la francesa Isabelle Huppert (de Elle) y Ruth Negga (Loving), contra Natalie Portman (Jackie), Meryl Streep (Florence) y Stone, la estrella femenina de este musical que parece haber hechizado a Hollywood.



El color latino llegará solamente de la mano del mexicano Rodrigo Prieto en la disciplina mejor fotografía por Silencio, categoría donde está acompañado por Bradford Young (La Llegada), Greig Fraser (Lion), James Laxton (Luz de Luna) y Sandgren (de La La...); y del músico puertorriqueño Lin-Manuel Miranda en la terna a mejor canción por How Far I'll Go, de Moana.



El ligero sabor español de la ceremonia será con la presencia de Timecode, de Juanjo Giménez, nominado a mejor cortometraje. EFE

Las Apostillas

Los negros, presentes

Después de las críticas de la comunidad en la gala anterior por su falta de representación; esta vez, 3 de las 9 candidatas a mejor película tratan de historias sobre gente de color: Luz de luna, Fences -foto- y Talentos ocultos.



Además, 6 de los 20 que competirán en interpretación son negros: Denzel Washington (como protagonista por Fences, con la que obtuvo su 7ma candidatura y es el actor negro más nominado de la historia), Ruth Negga (protagonista de Loving), Mahershala Ali (actor de reparto por Luz de luna). Por su parte, Viola Davis (que con 3, es la negra con más nominaciones en la historia), Naomie Harris y Octavia Spencer, fueron postuladas como actrices de reparto por Fences, Luz de luna y Talentos ocultos.





¿Y Dory? ¿Y Deadpool?



En los largometrajes animados llamó la atención la ausencia de Buscando a Dory -foto- pese a que fue un éxito de taquilla. Y los fans de Marvel no consiguieron que Deadpool obtuviera una nominación a mejor película, lo que la habría transformado como la primera cinta de superhéroes en ese rubro.

Los nombres olvidados



Amy Adams que aparecía en las quinielas a mejor intérprete femenina por La llegada y Animales Nocturnos, pero se quedó con las manos vacías; el cineasta Martin Scorsese, ganador del Oscar a Director por Los Infiltrados (2006), que pasó sin pena ni gloria con Silencio; así como Clint Eastwood con Sully. Estos son los tres grandes olvidos de la Academia -foto-.



También cabe nombrar a Annette Bening (20th Century Women), Joel Edgerton (Loving), Michael Keaton (The Founder) y Aaron Taylor-Johnson, que logró el Globo de Oro por Actor de Reparto en Animales Nocturnos. Y al realizador chileno Pablo Larraín con Jackie.



Ahora es su turno



Este parece ser "el" año para Mel Gibson. Su primera cinta como director después de 10, Hasta el último hombre, compite en 6 rubros, entre ellos a: película, director y actor (por

Andrew Garfield). Gibson ya tiene dos galardones, como director y por productor de Corazón valiente, que se convirtió en mejor film hace 21 años.

La actriz que más veces compitió







Meryl Streep, quien ayer fue nominada como mejor actriz por su protagónico en Florence, la mejor peor de todas, sumó su postulación Nro. 20 para la estatuilla, lo que la consolida como la figura que más veces participó en la historia de esta competencia. Y esta vez, le llega a días de ser noticia por un cruce verbal con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando al ser reconocida con el premio honorífico Cecil B. DeMille en los Globos de Oro 2017, pronunció un duro discurso contra las nuevas autoridades del país.

Streep se alzó con el premio cuando ganó por Kramer vs. Kramer (1979), La decisión de Sophie (1982) y La dama de hierro (2011).

Entre otros títulos exitosos, Streep logró ser considerada por la Academia, a pesar de no ganar, por sus papeles en La amante del teniente francés, África mía, Los puentes de Madison, Un grito en la oscuridad, El diablo viste a la moda y Postales de Hollywood, en donde se inspira en la fallecida Carrie Fisher. Las otras que más veces compitieron fueron Katharine Hepburn, con 12; Bette Davis, con 10; y Geraldine Page, con 8.





Los principales rubros



* Película



La La Land.

Hasta el último hombre.

Manchester junto al mar.

Un camino a casa.

Luz de luna.

Fences.

Sin nada que perder.

La llegada.

Talentos ocultos.

* Director



Damien Chazelle (La La Land)

Mel Gibson (Hasta el último hombre)

Barry Jenkins (Luz de luna).

Kenneth Lonergan (Manchester junto al mar).

Denis Villeneuve (La llegada).

* Actor



Casey Affleck (Manchester...).

Andrew Garfield (Hasta el último hombre).

Ryan Gosling (La La Land).

Viggo Mortensen (Capitán Fantástico).

Denzel Washington (Fences).

* Actriz



Natalie Portman (Jackie)

Emma Stone (La La Land)

Meryl Streep (Florence)

Isabelle Huppert (Elle)

Ruth Nega (Loving)

* Actor de reparto



Mahershala Ali (Luz de luna).

Jeff Bridges (Sin nada que perder).

Michael Shannon (Animales nocturnos).

Lucas Hedges (Manchester junto al mar).

Dev Patel (Un camino a casa).

* Actriz de reparto



Viola Davis (Fences).

Naomi Harris (Luz de luna).

Nicole Kidman (Un camino a casa).

Octavia Spencer (Talentos ocultos).

Michelle Williams (Manchester...)

* Guión Original



La La Land.

The Lobster.

20th Century Women

Manchester junto al mar.

Sin nada que perder.

* Guión adaptado



La llegada

Fences

Talentos ocultos

Un camino a casa

Luz de luna

* Película animada



Moana.

Kubo y el último Samurai.

My life as a Zucchini.

Zootopia.

The Red Turtle.

* Película extranjera



Land of Mine (Dinamarca)

A Man Called Ove (Suecia)

The Salesman (Irán)

Tanna (Australia)

Toni Erdman (Alemania)

* Canción



Audition (La La Land)

Can't stop the feeling (Trolls)

City of Stars (La La Land)

How Far I'll Go (Moana)

The Empty Chair (The James Foley Story)

* Banda sonora



Jackie

La La Land

Un camino a casa

Luz de luna

Pasajeros



* Documental



Fire at Sea

I Am Not Your Negro

Life, Animated

O.J.: Made in America 13th

* Fotografía



La La Land.

La Llegada

Un camino a casa.

Luz de luna.

Silencio.