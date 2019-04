La televisión de Perú estaba lista para transmitir una de las bodas más importantes del año: la Tigresa del Oriente finalmente se casaría a los 72 años con un joven 45 años menor que ella, pero la dejaron plantada y todo terminó en un desastre.

Elmer Mocho tiene 27 años, tres hijos y se había casado anteriormente. Las cámaras de TV lo amedrentaron y en lugar de presentarse en la Iglesia, se ausentó y dejó completamente desairada a la cantante.

El detonante se produjo antes de la boda, cuando las cámaras del programa de la presentadora Magaly Medina llegaron al domicilio en el que vive y descubrieron que actualmente reside bajo el mismo techo que su ex mujer ya que no tiene otro lugar al que ir.

Según la conductora, la relación entre Elmer y su ex mujer ya había terminado y la “Tigresa del Oriente” estaba al tanto de esto. No obstante, el muchacho se molestó con los productores del programa ya que consideró que invadieron su privacidad y fueron agresivos.

El casamiento se transformó en un episodio bizarro más de la televisión a nivel mundial y mientras la cantante esperaba en el altar, el futuro esposo escapaba de las cámaras.

La Tigresa del Oriente quedó desconcertada y siguió todo lo que ocurrió en vivo, aunque no se mostró ni enojada ni triste y hasta se animó a revelar que el romance con el joven Elmer no venía en su mejor momento.

“Antes de comprometernos muchas veces hemos terminado, dijimos que no iba a más. No sé por qué hace esto. Ahora, también cuando dijo ‘No me caso’, casi le dije ‘yo tampoco me caso'”, explicó la cantante.

Finalmente la Tigresa del Oriente se quitó el vestido de novia y luego llegó al programa de Magaly vestida de negro, como si estuviera de luto, donde tenían pensado celebrar la fiesta con un buffete amazónico.

“¡A mí no me afecta, yo soy una Tigresa para afrontar todos los retos imposibles para personas, pero para la Tigresa, un zarpazo y la vida continúa!”, gritó mientras afirmó que él era quien quería casarse, cuando a ella en realidad le daba lo mismo.