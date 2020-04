En 1985, el mundo entero se unía a figuras de la música como Michael Jackson, Lionel Richie, Stevie Wonder, Madonna, Diana Ross, Cindy Lauper, Elthon John, Queen, Bruce Springsteen para corear "We are the world, we are the children...". Fue sin dudas el ícono de Live Aid que, para luchar contra el hambre en África, se convirtió en el concierto benéfico más importante de la escena mundial, no sólo por la cantidad y talla de artistas que participaron, sino también por la convocatoria: más del 40% de la población mundial siguió la retransmisión de los dos macroconciertos simultáneos en Filadelfia (EEUU) y Londres (Inglaterra), además de eventos en otros países que recaudaron más de 100 millones de dólares, y otro tanto el premiado disco, del que no participaron todos, pero sí gran parte. Ahora bien, mañana sábado, a 35 años de aquella cruzada, otra que se presume de similar trascendencia copará la escena mundial: se trata de "One world: Together at home" (Un mundo: Juntos en casa), tiene como objetivo reunir fondos para la lucha contra la pandemia por Covid-19, y volverá a tener a muchísimas celebridades a viva voz, desde Paul McCartney, Celine Dion y Elton John hasta Taylor Swift, Billy Eilish y Jennifer López, pasando por Maluma y Andrea Bocelli, entre tantos otros; aunque no se reunirán físicamente en un mismo lugar, sino de manera virtual. Impulsado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la entidad benéfica Global Citizen y con Lady Gaga como embajadora y curadora, el show se retransmitirá a todo el mundo por cadenas de televisión y prácticamente todas las redes sociales y plataformas de internet, desde Instagram o Twitter hasta gigantes tecnológicos como Apple, Amazon y Alibaba (ver "Desde Argentina").



La cruzada musical tendrá dos partes: una primera que será una suerte de maratón de seis horas, el grueso de los artistas actuarán en vivo desde sus casas, y a través de plataformas sociales. Y por la noche, los nombres más rutilantes serán protagonistas de un especial de dos horas, conducido por Jimmy Fallon, Ellen Degeneres, Jimmy Kimmel y Stephen Colbert.



A lo largo de la jornada se recibirán donaciones para paliar la crisis sanitaria actual, montos que irán directamente al Fondo de Respuesta Solidaria de la OMS para apoyar y equipar a los trabajadores de la salud en todo el mundo. Pero otra de las diferencias con Live Aid es que el objetivo aquí está desdoblado: por un lado, es unir a las personas confinadas a lo largo y ancho del planeta y ofrecerles una distracción, un buen momento sin acudir a los ya castigados bolsillos; y sí dejar la responsabilidad de donar en manos de grandes empresas y líderes mundiales; que ya han sumado más de 35 millones de dólares a la causa. Así lo anticipó la propia Lady Gaga cuando presentó la idea: "Queremos recaudar el dinero antes de salir al aire. Cuando estemos en vivo, guarden sus billeteras, sus tarjetas de crédito y disfruten del espectáculo".



Si bien muchos piensan que la ausencia del contacto directo, de la multitud y de la complicidad compartida entre artista-público, hará que sea imposible revivir una actuación histórica como la de Queen en el Wembley Stadium; este macroevento en aislamiento social y a través de pantallas, podría convertirse este fin de semana en uno de los símbolos de las extrañas circunstancias que atraviesa el planeta. (Fuente EFE, Global Citizen)

> LOS PROTAGONISTAS

Hasta el momento, han confirmado participación unos 150 artistas, entre ellos históricos del show de 1985, como Paul McCartney, Elton John y Stevie Wonder. Además estarán Taylor Swift, Alicia Keys, Lady Gaga, Billie Eilish, Annie Lennox, Camilia Cabello, Victoria Beckham, Pharrell Williams, Lizzo, Shawn Mendes, Alanis Morissette, Chris Martin, Celine Dion, Michael Buble, Sheryl Crow, Andrea Bocelli, Zucchero, las francesas Angèle y Christine and the Queens, la británica Jessie J; y los latinos Jennifer López, Juanes, Sebastián Yatra, Luis Fonsi, Maluma, Anitta y J. Balvin, entre tantos otros.



DESDE ARGENTINA