Oriana Sabatini es una artista que, además de ser cantante y la novia de Paulo Dybala, cuenta con más de cinco millones y medio de seguidores en Instagram, por eso, todo lo que postea se vuelve tendencia.

Esta vez sorprendió a todos sus fans tras haber hecho una visita a la peluquería y hacerse un cambio de look llamativo. La hija de Catherine Fulop y Osvaldo Sabatini se tiñó su cabello de un color súper oscuro, casi azulado y se cambió el color de las cejas por un rubio platino.

Orgulloso de su trabajo, el estilista Zacarías Guedes, quien en su cuenta de Instagram suele mostrar a todas las famosas que atiende, compartió varias selfies de su clienta. Las fotos recibió varios comentarios, uno de ellos fue: “No podés ser de este planeta”, respondió otra seguidora.

La actriz no se quedó atrás y también comentó la foto decidiéndole a Guedes que lo ama por el trabajo realizado.

En 2017, cuando tenía 21 años, Oriana decidió independizarse y dedicarse al canto. La argentina supo recordar que siempre quiso cantar frente a personas: “Desde chiquita. Me vienen a la cabeza imágenes haciendo shows para mis vecinos, a los que les cobraba cinco pesos. Me preparé para esto, empecé con guitarra y después pasé a estudiar piano”. En abril de ese año lanzó su primer sencillo en inglés, «Love me down easy». Su gran logro fue el 5 de mayo de 2018 cuando brindó su primer recital como solista en el Teatro Vorterix. Oriana cantó 15 temas.

Por otro lado, la artista se encuentra en pareja con Paulo Dybala, jugador de la Juventus, hace casi cuatro años. Conviven en Torino, visualizan hacia el futuro y lo hacen juntos. “Miro propuestas de casamiento por Internet en mis ratos libres, me encantaría casarme, pero de acá a que pase… Yo espero a me lo pida. Él sueña con ser padre y yo con el casamiento. Mi sueño es que mis hijos sean argentinos, ojalá que con Paulo. Ahora estamos bastante tranquilos”, reveló la artista en varias ocasiones.