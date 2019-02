Colas desde el día anterior en el Teatro del Bicentenario y largas filas después. Objetivo: comprar entradas para la Fiesta del Sol. Principal blanco de las fanáticas que, apostadas con reposeras, mate y mantas, soportaron estoicamente lluvia y ahora también el calor: Carlos Rivera. ¿Pero quién es este invitado a la principal celebración sanjuanina, que hasta varios clubes de fans tiene en la provincia? Obviamente que para sus seguidoras no hace falta presentar al tercer hijo de la familia que formaron Lourdes y Gilberto, una maestra y un trabajador de estancia; pero para quienes no lo tengan muy nítido, seguramente el panorama se aclare un poco si recuerdan algunos culebrones nacionales que sacudieron el prime time. No, Rivera no salió como actor, aunque hubiera podido tranquilamente, porque además de actuar y de su facha de galán, tiene nombre de telenovela: Carlos Augusto. Sucede que su voz dulzona y su música romántica acompañaron cada capítulo. "Que lo nuestro se quede nuestro" (la canción más exitosa de su trayectoria, con más de 60 millones de reproducciones en Spotify y 75 millones de vistas en YouTube) musicalizó Amar Después de Amar (ADA), mientras que "Voy a amarte" le puso melodía a Los Ricos no piden permiso; y "Serás" fue el sello musical de Golpe al corazón... ¿Más cerca ahora? Bueno, si no son de prenderse a las sintonías latinas, pero les gusta el cine, al menos habrán oído hablar de Coco, la entrañable peli animada que el año pasado fue un rotundo taquillazo y cuya canción principal -Recuérdame, cantada justamente por Rivera- caló hondo. No es casual que esos sean los temas más populares en el país de "La voz de México", para muchos el nuevo sol azteca que se erige ante un debilitado Luis Miguel, compatriota a quien admira (con su tema Qué nivel de mujer, ganó el reality mexicano La Academia). Temas, además, que conforman un breve "set list" sobre el cual el "fandom" local (que no es exclusivamente femenino, eh) marcó sus preferencias a pedido de DIARIO DE CUYO -ver aparte-, dando una pista de lo que quieren escuchar el 21 de febrero en la cita con su ídolo de 32 años, quien dentro de su amplia batea de glorias cuenta con títulos grabados con Abel Pintos (Día de lluvia) y con Franco De Vita, entre otros; y que reconoce que su gran despegue fue cuando empezó a creer en sus propias composiciones, que largó en su tercer disco El hubiera no existe (2013).



Erigido en uno de los talentos latinos de mayor proyección -no por nada fue elegido para conducir la última entrega de los Latin Grammy-; falta muy poco para que Rivera -quien gusta del folclore de Mercedes Sosa, Abel y La Sole; y que supo llorar escuchando Vivo per lei y Let it be- cante en vivo y en directo para su gente en San Juan, donde presentará su disco Guerra, que es su segundo apellido y el concepto del álbum. "Todos luchamos una guerra cada día", supo decir el cantautor, figura del Festival de Viña del Mar (Chile), que de la Fiesta del Sol pasará al Luna Park (agotó entradas para el 22 de febrero) y que en marzo aterrizará en España. Pero lo importante es que lo tendrán acá... y ya empezó la cuenta regresiva.



Verlo y conocerlo



Además de ver su show en la FNS el 21, quienes quieran conocer a Rivera podrán participar del concurso lanzado por el Ministerio de Turismo y Cultura. Los interesados deberán grabar un video cantando alguna de sus canciones, solo/a o acompañado; y subirlo a Facebook o Instagram con el hashtag #CarlosRiveraFNS y etiquetar la fan page @Fiesta Nacional Del Sol. Hay tiempo hasta el 19/2.

Y el favorito es...



A través de un sondeo realizado por DIARIO DE CUYO Online, del que participaron más de 2.640 lectores, el tema Recuérdame se alzó como favorito, de entre los cuatro interpretados por Rivera más populares en el país. Con el 46% de las preferencias, la canción de la película Coco, de Disney -que tiene como protagonista al pequeño Miguel Rivera, con cuya historia Carlos se siente identificado- es bonus track del disco Guerra, que el mexicano grabó en Abbey Road Studios de Londres.