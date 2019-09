Nota de Clarín

Poner en cualquier buscador de Internet "cuáles son las canciones más conocidas de Axel" genera una larga lista de éxitos de esos que son fáciles de tararear y recordar letra por letra sus estribillos: Te voy a amar, Celebra la vida, Amo, Todo vuelve, Somos uno y muchos más. Se sabe, el artista nacido el 1 de enero de 1977 bajo el nombre de Axel Patricio Fernando Witteveen es una estrella de la industria discográfica.

Pero si en lugar de canciones, lo que se busca son "polémicas" o "escándalos" vinculados al cantante, la sorpresa será mayúscula al descubrir que el muchacho de Rafael Calzada y fanático de San Lorenzo es un hombre cuyo temperamento o comportamiento bajo el escenario le valió verse inmerso en distintas controversias.

Todo viene a cuento del incómodo momento que vivió con Tini Stoessel, el pasado domingo, mientras daban un móvil desde Madrid. Si bien la cantante echó por tierra las conjeturas y defendió a su colega, apareció el testimonio de una periodista que se animó a contar por primera vez el mal momento que vivió con Axel.

Ella es Paula Galloni, panelista de Pampita Online, quien recordó el episodio que sufrió hace más de 10 años, cuando fue a hacerle una entrevista y, según su testimonio, fue acosada por el músico. "Se me tiró encima, me quiso dar un beso, yo me hice para atrás, y lo empujé", contó.

Tras la revelación de Paula, Axel dijo lo suyo. Si bien no habló públicamente, se expresó de una manera habitual en las redes sociales: poniéndole "me gusta" a distintos mensajes de sus seguidores, que le transmitían su solidaridad y criticaban fuertemente a la periodista.

Y luego fue Cinthia Fernández quien mencionó al cantante, padre de tres hijos (Agueda, Aurelia y Fermín) junto a su pareja, Delfina Lauría. La bailarina contó en Los ángeles de la mañana que, en una oportunidad, Axel le mandó un mensaje privado por Twitter a pesar de que no se conocían.

Fanático de la vida al aire libre, la comida sana y el cuidado de la naturaleza, Axel maneja muy bien el mundo web. El año pasado, cuando la modelo Carolina Molinari denunció que Axel la había discriminado "por alta" dejándola afuera de un video clip, el cantante le respondió por Twitter, sin nombrarla.

"Las boludeces que hay que leer a veces... Ja, ja, ja. No sé si reír o llorar de lástima por esa gente que no sabe de qué manera buscar pantalla o un segundo de fama", escribió Axel.

En 2014 también acudió a la aplicación del pajarito para quejarse por el título de una nota para la revista Caras, que le puso como textual: "Soy vegano y metrosexual".

"Gracias Caras por la entrevista. Lamento que el título, como siempre, no refleje en absoluto el contenido de la charla”, tuiteó el artista, con pocas pulgas.

Y un año antes, en 2013, salió a aclarar que no tenía ninguna participación en un partido político que estaba usando una de sus canciones para hacer campaña de cara a las elecciones.

A la hora de los reportajes, algunas declaraciones de Axel también provocaron un revuelo mediático por lo sorpresivas de sus palabras, vivencias o conceptos.

En octubre de 2015, por ejemplo, le contó a Jey Mammón que había participado de una fiesta sexual junto a otras ¡24 personas! "Esta carrera te da la posibilidad de muchas cosas. Tengo una que fue entre 8 varones y 17 mujeres. Éramos 25. Fue hace 10 años más o menos, ya era conocido y eso me daba ventaja. Sino hubiera sido difícil juntar 17 mujeres", recordó en su divertido intercambio con el comediante.

Pero dar notas también genera enojos y reproches, como cuando en enero de 2016 cuestionó la participación de Lali Espósito en el festival de Jesús María. "Ella tiene una carrera todavía un poco breve como cantante como para tener peso artístico y subirse a un escenario histórico y que uno respeta tanto, como yo, que nunca he ido", declaró en una radio cordobesa. Fue tan grande el rebote de sus dichos que a los pocos días tuvo que salir a pedir disculpas.

Axel también fue jurado de La Voz Argentina, el reality conducido por Marley que no se caracterizó por las polémicas sino por premiar el talento de sus participantes. Salvo alguna que otra excepción, y una de ellas lo tuvo como responsable a Axel, cuando se cruzó con Camila Canziani, una joven participante neuquina que se quejó por haber quedado eliminada.

Queda claro: paralelo a su carrera de éxitos, giras, discos y convocatorias masivas, Axel siempre fue noticia. Como cuando fue a un programa de la Televisión Pública y reveló que su padre le pegaba cuando era chico y que su madre también había sufrido esa violencia.

"Tuve una infancia muy feliz por un lado, pero muy oscura y durísima por el otro”, le dijo a Matías Martin, conductor del ciclo Línea de tiempo. “Es por eso que yo difundo un mensaje de amor, yo soy totalmente distinto con mis hijos y con los demás”, agregó.