Desde hace algunos años, la relación entre Diego Maradona y su hija Dalma no atraviesa los mejores momentos. Todo lo contrario. La disputa judicial que mantiene el astro del fútbol con su ex Claudia Villafañe quebró el vínculo con sus hijas mayores, quienes se han expresado a favor de su madre en varias oportunidades.

En este escenario de cortocircuitos, el Diez quiso saludar a Dalma en el día de su cumpleaños número 32 mediante sus redes sociales. Pero el mensaje llegó con un pase de factura incluido.

"Hay 50 rosas que nunca me aceptaste, pero vos para mí fuiste siempre la primera. Esto no pasa por el amor que yo sienta por vos, sino por lo que tu mamá me robó. Feliz cumpleaños Dalma", escribió Diego, y acompañó el posteo con una foto de él levantando a Dalma cuando era una niña.

Así, además de celebrar la fecha, el actual director técnico de Dorados aprovechó para referirse a la disputa judicial que mantiene con Claudia por el supuesto robo de dinero y camisetas, entre otras pertenencias.

Minutos después, Dalma escribió un tuit en el que indirectamente le contestó a su papá. Dijo elegir el "silencio" y agradeció a sus familiares más cercanos, menos a su papá.

"Otra vez más elegiré el silencio! Tengo una hija sana y ese es mi mejor regalo hoy! Soy muy feliz y solo quiero amor en mi vida! NADA MÁS! Gracias mamá por tanto amor, gracias Sis, Benja, Andres, Loly, amigos y ROMADEMICORAZON! AMOR O NADA!", publicó Dalma.

Uno de los episodios que terminó de quebrar la relación entre ambos fue el casamiento de Dalma con Andrés Caldarelli en marzo de 2018. La fiesta se realizó en el salón La Herencia de Pilar y el gran ausente fue Diego, quien en ese entonces prefirió quedarse en Dubai, donde vivía junto a Rocío Oliva.

En la actualidad, Diego se encuentra trabajando como entrenador de Dorados de Sinaloa y vive con Verónica Ojeda y con su hijo Dieguito Fernando en México, pero los entredichos continuaron.

Hace pocos días ella criticó en Twitter a Matías Morla, abogado del ex futbolista, que estaba como invitado en el programa PH Podemos Hablar. "La mugre sos vos. No importa lo que digas porque tus dientes son dos talles más grandes", apuntó.

Pero Maradona salió rápido a responderle. "Aquí estoy con mi mano derecha, Matías Morla. Aunque nos sigan pegando, vamos a seguir dando pelea. Se vienen muchas novedades. Estoy a muerte con mi amigo. La verdad y la realidad son una sola", replicó.