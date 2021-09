El conflicto entre More Rial y Mar Tarrés se potenció cuando la modelo criticó con todo a la hija de Jorge Rial por las cirugías estéticas que se hizo. Muy picante, le recomendó que mejor se operara el cerebro.

“Qué lástima que te operaste el estómago y no el cerebro, eso no tiene arreglo. Ser gorda y comerme una hamburguesa o un rabanito no es hacer apología de la obesidad. Es simplemente ser yo y no tengo que esconderme para comer como ya lo hice tantos años”, le dijo Mar a través de sus stories de Instagram, enojada por las declaraciones de More que la había fulminado por, según ella, hacer "apología" del sobrepeso.

Lejos de dejar pasar el fuertísimo descargo de Mar en su contra, Morena lo compartió en sus redes sociales y además de redoblar la apuesta le marcó un error de ortografía. "Yo me opero el cerebro si querés, pero se escribe maliciosa no malisiosa", sentenció, muy picante.