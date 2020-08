Cristina Pérez y Rodolfo Barili festejaron los 18 años juntos al mando de Telefe Noticias. Hubo posteos, mensajes y brindis con torta incluida para celebrar con todo el equipo de trabajo casi dos décadas en TV. Pero también llamó la atención de los usuarios de las redes las palabras de la periodista.

“Ninguna te duró más que yo, Ro”, lanzó Cristina Pérez, en Instagram Stories, mientras hacían el brindis con copas de champagne y se escuchaba una fuerte risa de fondo en medio de la redacción.

No es para menos, un 12 de agosto de 2002, dos jóvenes comunicadores se animaban al mayor desafío de sus vidas: conducir el noticiero de Telefe. Y tan bien les fue que ahora cumplieron 18 años al aire. Contentos y emocionados, ambos festejaron en las redes sociales.

Barili escribió: “La primera promo. Hoy hace 18 años. Toda una vida juntos. Infinitas gracias por acompañarnos en estos 18 años”, junto a la imagen de ellos dos pero de 2002.

A lo que Cristina Pérez le respondió: “Querido Rodolfo Barili, vos sabés, como nadie, el amor que ponemos cada día. En esto que es nuestra vida: contar las cosas que nos pasan a todos. Las noticias. Creo que nos sorprende que hayan pasado 18 años porque a cada día lo vivimos como el primero. Porque volvería a vivir cada momento para llegar hasta acá”.

Y luego, la periodista reflexionó: “Porque de alguna manera somos una familia con quienes nos vieron crecer o crecieron con nosotros. Te agradezco por estar en mi vida, por lo que aprendimos juntos. Por tu amistad incondicional y porque ya no soy yo si no me pienso con vos. En este sueño que cada día hacemos realidad en Telefe Noticias. Felices 18 años. Juntos. Una vida. Gracias a todos por traernos hasta aquí”, a pura emoción.

Fuente: La 100