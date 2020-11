Días atrás, en una transmisión en vivo de Instagram, Morena Rial confirmó que estaba distanciada de su papá, Jorge Rial y que, una vez más, la relación no se encontraba en su mejor momento.

Si bien este año parecía que entre padre e hija habían achicado diferencias, la joven rompió la calma familiar al disparar munición pesada contra Romina Pereiro, actual pareja del conductor de Intrusos (América, a las 13.30)

Según Morena, el periodista "le da más relevancia" a Pereiro y a los hijos de la nutricionista que a ella y a su hermana Rocío. Pero no es una simple escena de celos de la joven. Es mucho más que eso y ella misma se encargó de explicarlo a través de sus redes sociales.

La mamá de Francesco reveló que su padre le cortó su ayuda económica y no le pasa plata mensual como lo hacía habitualmente: "Es un garrón depender económicamente de mi papá. Ahora me estoy jugando todo, pero ya está. Creo que el mes que viene no me mantiene. Igual, ya fue, no me importa”.

En ese sentido, la joven aclaró que Facundo Ambrosioni, el padre de su hijo, cumple con todas sus responsabilidades.

Luego de denunciar en las redes que ya no tendrá el apoyo monetario de Jorge, More se tomó con humor la situación y, con sarcasmo, indicó que le había enseñado a su hijo a limpiar: "Algo voy a inventar para pagarle a mi hijo. Sino iré al semáforo a pedir monedas...".

Luego, la joven le pidió a sus seguidores que le hicieran preguntas y aseguró que iba a responder todo. Un usuario le preguntó si su padre seguía pasándole dinero para cuidar a su hijo. A lo que More reiteró: "Ya no me mantiene más Jorge, me cortó todo. Todo bien igual, no necesito nada de él".

Luego, otro seguidor, indagó: "¿Por qué tanto poder Rial?". Misteriosa, la hija del periodista atinó a decir: "A chequear, a chequear. Info clasificada".

Su descargo virtual continuó. Y un rato después volvió a hacer una publicación, en la que dejó un fuerte mensaje, ¿y un palito para el conductor de Intrusos?

"No, amigo, a los que hacen cosas malas no siempre les va mal. A muchos les va a ir bien, los vas a ver triunfar. Los vas a ver quedarse con la mejor parte de todo. Ese es el mundo real", expresó More.

Y agregó: "Pero si esto sirve de consuelo: he visto muchos malvados exitosos, pero nunca uno en paz",