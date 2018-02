La histórica meteoróloga de la Televisión Pública, Nadia Zyncenko, fue despedida del canal, luego de más de 30 años.

La italoucraniana aseguró que la decisión se tomó porque es “grande”, aunque denunció que le deben 462 francos que trabajó a lo largo de su carrera en la TV Pública y que nunca cobró.

“La empresa decidió que no estoy más, consideran que soy grande; es una decisión que yo acato y respeto. Son las leyes del trabajo”, indicó al programa de radio Página Abierta.

Con respecto a la deuda que mantiene el canal, sostuvo que trabajó todos los domingos y feriados. "No era porque no me gustara descansar, sino porque lo pedían y yo los hacía”, confió.