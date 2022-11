Todo daba a entender que era impensada una reconciliación entre Mauro Icardi y Wanda Nara, incluso al dejar ella Buenos Aires, fue a Turquía con su abogada Ana Rosenfeld para tratar detalles de su separación. Sin embargo, las cosas parecen estar mejor ahora entre los papás de Isabella y Francesca y esta vez fue la empresaria la que con un posteo confirmó un acercamiento a su ex.

En sus redes sociales, la ex investigadora de ¿Quién es la Máscara? compartió la foto de su televisor en el momento en que estaban emitiendo el partido del Galatasaray, el equipo donde ahora juega el rosarino, y él convierte un gol. Pero la atención de su posteo no se lo llevó la mencionada foto, sino que ella la acompañó con el emoji de un fuego.

De esta manera, la ex de Maxi López demuestra que está mucho más cerca de lo que se pensaba de su ¿marido? La semana pasada la periodista Cora de Barbieri aseguró en A la tarde, que la ex pareja había estado en un cumpleaños, pero que no solo compartieron evento, sino que los vieron a los besos en el lugar.

Wanda Nara y Mauro Icardi se muestran desde la playa muy enamorados

El destino turístico que visitaron para reafirmar su amor es Maldivas, un país del continente asiático que se destaca por sus imponentes playas paradisíacas con aguas cristalinas. Desde esa ubicación, Nara e Icardi tomaron algunas fotografías que compartieron públicamente con sus millones de seguidores.

Wanda tuvo un sentido gesto romántico con la canción que eligió para musicalizar uno de los videos que subió. El tema es “Te quiero decir” del rapero 55 Problem. “Lo que te quiero decir es que tu eres tan especial. Vamos a viajar en mi nave espacial, lo que yo siento no es artificial”, expresa la frase que seleccionó. “Me la paso pensando en ti, mi corazón acelerando y palpitando por ti. Ya no puedo vivir sin ti, el amor de mi vida está aquí”, dice otro de los fragmentos.

Por su parte, Mauro se mostró muy enamorado en una de las instantáneas que compartió al lado del agua. “Feliz lunes”, escribió y lo acompañó por un corazón rojo y un emoji de playa. Pese a que parecía que la relación no podía tener retorno, Wanda Nara e Icardi están cada vez más unidos por el amor.