Erigido como un himno dentro del frondoso repertorio de Luis Alberto Spinetta, Seguir viviendo sin tu amor (Pelusón of milk, 1991) es la canción nostálgica de décadas pasadas más reproducida por los usuarios de Spotify en Argentina. El hit del cantante y compositor fallecido el 8 de febrero de 2012 ascendió al Nro. 1 de las preferencias, seguido por Spaghetti del Rock, de Divididos (Narigón del Siglo..., 2020); y Juntos a la par, de Pappo (Buscando un amor, 2003).



Estos datos son el resultado de una medición global sobre tendencias, que realizó Spotify sobre su plataforma, durante la primera semana de abril, en la que hubo un incremento del 54% en los oyentes que crearon listas de canciones con temática nostálgica y un aumento en la escucha de música de la década del '50, '60, '70 y '80. Estas cifras se dan en paralelo al período de aislamiento que se puso en marcha en la mayoría de los países para contener la propagación del coronavirus que azota al planeta desde diciembre pasado. En consonancia con las mediciones y consultado por Spotify, el escritor y experto en Ciencias del Comportamiento David DiSalvo expresó: "La nostalgia, a muchos de nosotros, nos regresa a un tiempo en el que nuestras vidas parecían más simples y teníamos mayor control". En esa línea, el hit Girls Just Want to Have Fun, de Cyndi Lauper, fue uno de los más reproducidos de los '80, con más de 2,3 millones de escuchas.