Arriba figura la fotografía original de Lezano, que pertenece al álbum discográfico de la banda Mi amigo invencible. Abajo, el óleo "Tiempo de confinamiento, Covid-19" de Mariana Esquivel.

La semana pasada, el jurado dio el veredicto del Premio Franklin Rawson a las Artes Visuales, concurso organizado por el Museo de Bellas Artes Franklin Rawson y la Fundación Banco San Juan. Primera convocatoria que celebra el bicentenario del histórico pintor sanjuanino, el máximo honor recayó en "Tiempo de confinamiento, Covid-19", de la sanjuanina Mariana Esquivel, quien se hacía acreedora de 80 mil pesos a la vez que la obra pasaba a integrar la colección permanente del MPBA. Y el segundo premio adquisición fue el grabado Dehiscencia de los disidentes, de Adela Cortínez. Pero aún frescos los festejos, llegó el trago amargo. A los pocos días de una entrevista realizada por DIARIO DE CUYO a Mariana Esquivel, la fotógrafa y artista visual Nora Lezano, de Buenos Aires y conocida como "la fotógrafa del rock", hizo una denuncia pública de plagio en su cuenta de Instragram (@noralezano) apuntando al óleo de la sanjuanina. "Es una copia de una fotografía de mi autoría, tomada en el 2019, que fue parte del disco Dutsiland del grupo Mi Amigo Invencible", disparó Lezano y agregó: "Esquivel utilizó esta fotografía sin mi autorización y sin citarme, en una clara intención de ocultar la no originalidad de su obra", dijo adjuntado una gráfica en tono irónico: ambas piezas bajo el título "Buscá las 7 diferencias". En su postura de hacer valer sus derechos de autor (la fotografía está registrada), exigió que el premio sea anulado por parte de las autoridades del Museo.



Al tomar conocimiento de esta situación, la institución se comunicó con Lezano y con Esquivel para servir de mediadora ante el problema. Y resolvió anular la obra premiada. La actitud de Esquivel, al momento, fue de renunciar a todo derecho por el mismo y el Museo lo aceptó.



DIARIO DE CUYO estableció contacto tanto con Esquivel como con Lezano, pero se negaron a hacer declaraciones. Esquivel se limitó a un extenso descargo en su cuenta de Facebook, donde entre otras argumentaciones dijo que "Mis maestros de arte me enseñaron acerca de la reinterpretación de un referente, de la resignificación, de la cita visual, del palimpsesto y el apropiacionismo. Si mi obra infringió una regla de un concurso, si era mi responsabilidad pedir un permiso para elegir una fotografía para llevarla a otra disciplina, mi postura ante tal cuestionamiento es que es totalmente válido usar todos estos recursos (...) Lejos de pensar que podía ser un plagio, es lógico y verdadero exponer que se trata de un homenaje, una revalorización de una imagen". En su escrito, Mariana aclara que desconocía a la autora de la fotografía que tuvo de referencia y explica que la cita visual es parte de su método de trabajo corriente y que está presente en otras obras pictóricas de su producción. Por último, pidió disculpas al Museo y al jurado del concurso, como así también a la autora de la fotografía.



Ante lo expuesto por Esquivel, Lezano hizo otro posteo ayer para referirse al apropiacionismo: "A lo largo de mi carrera me compartieron muchísimas pinturas y dibujos hechos a partir de mis fotos que recibí agradecida, también yo usé referentes de la pintura y de la fotografía (...) Hice un posteo para hacer visible una situación que considero injusta. Ojalá que esta situación funcione como un disparador para futuras reflexiones", y así dio por finalizado el asunto. Alfredo Srur, referente de Inter Artis Argentina, la asociación de la que Lezano es integrante y que la asesoró legalmente, opinó en una entrevista para La Nación que "no estamos en contra de la apropiación o la cita. Pero tampoco se puede hablar de apropiación cuando se oculta la cita".



Por su parte, el director del Franklin Rawson, Emanuel Díaz Ruiz, dejó en claro la posición que tomó el Museo de Bellas Artes: "El jurado actuó en sus decisiones por buena fe en la selección y premiación. Nunca puede contener en su imaginario cultural todas las obras que circulan por Internet o de autores conocidos o ignotos. Son cosas que pueden suceder en muchos certámenes". No obstante, explicó que Esquivel "partió del registro visual de una banda mendocina, pero no aclaró que sea propio o es ajeno. Hubo faltante de información de la autoría de la foto y el nombre de la banda, entonces el jurado no tuvo elementos suficientes para indagar". Por otro lado, aclaró que la institución seguirá teniendo la misma relación con la artista plástica y que este hecho no traerá aparejada una condena moral: "No cuestionamos su trabajo, su profesión y su técnica, desde ningún lugar. No se les cerrarán las puertas. No podemos pronunciarnos en contra de nadie. Respetamos el derecho de autor como así también de una reapropiación o cita visual en el arte", concluyó.

PREMIACIÓN

El jurado, integrado por el propio Díaz Ruiz, Alberto Sánchez Maratta, Laura Adamoli, Virginia Agote y Eduardo Peñafort reconsideró la premiación a la obra de Adela Cortínez (pasó de segundo a primer premio) y dio el segundo premio a Máximo Alex Astorga Lahoz por su obra La manifestación. El criterio adoptado fue la de orden de mérito. Sin embargo, la decisión fue cuestionada en las redes por varios artistas sanjuaninos, como Silvina Martínez, Humberto Costa, Inés Lalanne y Rudi Carrizo Molini, algunos de los cuales sostuvieron que debería haberse declarado desierto el primer premio.