Luciana Salazar mantuvo una charla que podría tener repercusión a nivel mundial. Sin pretenderlo, la mediática chateó con la persona más poderosa del fútbol: nada más y nada menos que Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Lo más curioso es la confusión que involucra a un expresidente de la Nación y derivó en esta impensada conversación.

Según informó Rodrigo Lussich en Intrusos (América), Luli tiene un número telefónico muy similar al de Mauricio Macri. Esa coincidencia lleva a que personalidades muy importantes se contacten con ella por error. “Cuántas veces nos preguntamos quién es el informante que le pasa primicias políticas, capaz se la mandaban a él y las leía ella”, especuló el conductor.

Metiéndose de lleno en el cruce entre la artista y el mandatario de la Federación, Lussich sostuvo que el diálogo no se habría limitado a un breve ida y vuelta: “Infantino pretendía enviarle un mensaje a Mauricio Macri que tiene un cargo en la FIFA. Pero Luciana Salazar contestó ese mensaje y siguieron hablando”.

Por otra parte, el periodista explicó por qué el chat fue a través de mensajes de textos. “Esa gente de la alta alcurnia no se manda WhatsApp porque desconfían. Se mandan Telegram o Signal, pero lo más confiables siguen siendo los SMS”.

“Parece que acá no festeja el que no quiere”: los duros tuits de Luciana Salazar tras elecciones legislativas

Luego de conocerse los resultados de las elecciones legislativas del domingo, Luciana Salazar opinó con dureza sobre el tema. Específicamente, se refirió con ironía a la derrota del gobierno nacional. “Escuchás algunos discursos en cierto búnker perdedor y parece que acá no festeja el que no quiere”, dijo.

La modelo escribió varios tuits tras conocerse los primeros boca de urna sobre la caída del Frente de Todos. Apenas pasadas las 18, minutos después del cierre de comicios, comenzó a reflexionar y opinar en sus redes.

“Me cuentan que La Cámpora opera con sus periodistas para adjudicarse el triunfo”, escribió Salazar en un primer posteo. “En cambio, los intendentes dicen que ellos fueron quienes dieron vuelta la elección”, publicó a continuación.

En los últimos tuits, un poco más extensos, se explayó sobre la actitud del partido oficialista al reducir la distancia en votos en relación con las PASO. “Escuchás algunos discursos en cierto búnker perdedor y parece que acá no festeja el que no quiere. Esperemos que la dosis de irrealidad termine esta noche. Perder es malo, pero no aprender de la derrota es fatal”, agregó. “La Cámpora ya plantea cambios en el gabinete”, cerró.