Noche de un clásico de la mesa argentina en la primera gala de eliminación de Masterchef Celebrity 3 (Telefe): nada más y nada menos que milanesas. “Estoy contento de que sea eliminación porque vas a ver que cocinan bien hoy”, le adelantó Damián Betular a Santiago del Moro antes de que ingresaran al estudio los protagonistas de esta noche: Tití Fernández, María del Cerro, Luisa Albinoni, Héctor el Negro Enrique, Denise Dumas, Paulo Kablan, Charlotte Caniggia y José Luis Gioia.

Pero antes de que comenzara la prueba central del lunes, hubo un desafío: rallar pan en una máquina. El primero que terminara de rallar, ganaba y accedía a dos beneficios a la hora de cocinar. Lo ganó Gioia y tuvo la posibilidad de elegir el tipo de carne con el que podría preparar sus milanesas: de ternera o de pollo. Y luego, tenía que asignar a cada uno de sus compañeros el tipo de carne. Además, podía pasar primero al mercado eligiendo a otros tres cocineros. Así, eligió ternera y fue a buscar los ingredientes en el primer turno, junto a Luisa, Enrique y Tití.

La prueba consistía en una milanesa, una guarnición y un aderezo en base a ketchup. “Tienen 60 minutos para preparar este clásico, pero obviamente queremos conocerlos: el truco de la abuela, el ingrediente secreto... Hoy es el momento para mostrarlo”, pidió Donato de Santis.

Antes de que comenzara a correr el reloj, entró “la reina de las milanesas” en Masterchef: Analia Franchín, subcampeona de la primera edición del reality con celebridades. “Mis milanesas son únicas: crocantes, sabrosas y jugosas. Si es una suela, te la devuelvo”, dijo a modo de sugerencia para los participantes.

Salvo una leve quemadura en la pierna izquierda que sufrió Charlotte al fritar su milanesa de pollo, la hora de cocción transcurrió sin mayores sobresaltos. Todos llegaron a emplatar a tiempo con sus distintos estilos de cocina sobre una receta por demás clásica y sencilla. A la hora de las devoluciones, Tití y Luisa fueron los más destacados. Ambos emocionaron al jurado y a sus compañeros al dedicarle los platos a sus hijas: “Verónica”, para la hija adoptiva de Albinoni; y “Sole”, en honor a la hija del periodista que falleció durante el mundial de Brasil 2014.

En tanto, las dos peores milanesas quedaron entre Gioia y del Cerro. El actor presentó una milanesa de ternera con ensalada de zanahoria, huevo y mayonesa casera. “Le pusiste mucha energía en esa ensalada y poca en hacer una milanesa... que era lo que pedimos hoy”, le dijo Donato. “Yo odio la ensalada de zanahoria rallada, pero esta está muy rica. La milanesa: si todo el mundo hace la milanesa de nalga finita, por alguna razón debe ser. Y es porque la milanesa de nalga gruesa es muy complicada de comer. El empanado está rico y está crocante, está bien. El error acá es esa milanesa gruesa, justo con esta carne, que vos tuviste la oportunidad de elegir y elegiste lo que quisiste. Ahí hay un error grueso”, le apuntó Germán Martitegui.

La modelo, por su parte, presentó una “Mila”, en honor a su hija: una milanesa de cuadrada con salsa de ketuchup y ensalada de ricota, calabazas asadas y coliflor. Luego de probar su plato, Betular le dijo: “La milanesa me gusta, está bien, la capa es finita, es crocante. La salsa está simple, pero cumple. Lo que no combina con el plato es la ensalada, o la guarnición. Creo que es más para una entrada que para esto”. En tanto, Donato sentenció: “Son como dos platos distintos y cuando combinan todos los sabores, porque si están en el plato, quiero jugar con esto. No me cierra este sabor: el frito con la ricota, que es delicada, la calabaza que la rescato como buen sabor... Pero los tres juntos me chocan de alguna forma”.

Tras la deliberación, el triunvirato de jueces decidió eliminar a Gioia, quien aceptó la noticia con mucha calma y sobriedad. “No llegamos a conocerte, más allá de lo que ya te conocemos y todo el mundo te conoce, muchas gracias por haber pasado este breve tiempo con nosotros”, resumió Martitegui. “Gracias a ustedes por todo lo que me han dado, la producción es increíble... Los compañeros, ni hablemos. Gracias, un honor que me hayan convocado y que me hayan cuidado”, dijo José Luis, quien abandonó la cocina con una ovación triste por parte de sus compañeros.