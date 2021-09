( GENTILEZA PAULA PERALTA)

Después de dos décadas de pisar con fuerza los escenarios en el rubro del tango, Romina Oropel se propuso otro objetivo: poner en escena su primer trabajo propio junto a su compañía. Con "Suite de amor en tango", aunque el 2x4 sigue presente en el proyecto desde su nombre, la bailarina cumplirá un nuevo sueño con el estreno de una obra en la que mostrará al público su faceta de bailarina contemporánea el próximo 25 de septiembre en la sala El Avispero Escénica, a las 22 hs. "Es la primera vez que hacemos una obra atravesada por otros lenguajes artísticos como lo teatral, la danza contemporánea, el movimiento expresivo y en la que también habrá canto y música en vivo", destacó la artista que se presentará con Elías Martínez, su pareja de tango hace 12 años y concertista de guitarra clásica; y Raúl Paez, bailarín, coreógrafo de contemporáneo y drag queen.



Sus primeros pasos fueron a los 5 años en baile español. Luego, a los 17, retomó los estudios pero en danza contemporánea junto a Sofía Spollansky y, más tarde, en el instituto Isadora Duncan donde hizo gran parte de su carrera. Allí, se topó con el tango de la mano de la dupla de Marian Abraham y Gerardo Lecich y Carlos Márquez.



"Cuando empecé a escuchar la música y caminar sobre los tacos, por primera vez sentí que esa danza era para mi cuerpo, para mi sentir. Recuerdo vívidamente ese momento", evocó la hacedora que también se formó en Buenos Aires, donde se encuentran sus principales tutores: Javier Rodríguez y Marité Luján. Sin embargo, en esta oportunidad, la hacedora dará un paso más en su profesión encarando una producción que anhelaba hace varios años que abrirá con el poema de Horacio Ferrer, Credo de amor en tango.



"Hace mucho que soñaba con una obra de estas características. Después de estar abocada a las milongas y de no poder hacerlo por la pandemia, ahora, decidí que era hora de plantearme este desafío pendiente junto a Elías y a mi gran amigo Raúl", subrayó la creadora, que en esta oportunidad también hará su incursión en el canto -al igual que sus compañeros- tras formarse con la cantante, violinista y preparadora Melodía Leiva y también con Mauricio Gómez.



"Ambos me dieron herramientas muy diferentes. No fueron muchísimas clases, pero fueron muy importantes para mí. Cantar me gustó siempre, lo hacía de hobby, entre amigos. Como Elías es músico, compartimos muchas horas cantando y él tocando tangos por puro placer. Él me impulsó a cantar, a buscar juntos tangos o canciones que me gustan y cantar como pasatiempo, sólo para nosotros. Nunca lo pensé como una carrera artística ni lo pienso, pero en esta obra me vino natural querer expresarme también a través del canto, como una herramienta más", manifestó la artista que a sus 42 años se mostrará en una faceta desconocida para el público, donde el eje temático es poner la mira en el tango desde un punto de vista de lo cotidiano, "en las cosas simples, sin estereotipos, sin clichés, como una forma de ser y estar en el mundo", recalcó.



"He tenido la fortuna de poder viajar por muchos países y presenciar espectáculos de altísima calidad, como obras de Shakespeare o Billie Elliot en Londres, y siempre me sorprendió ver que los artistas eran muy completos. Aunque eran actores, sabían cantar y bailar. Es muy rico saber de otras áreas del arte. Y así fue que me animé a incursionar en todo lo que me interesaba. Lo sigo haciendo. Me encanta estar en la situación de aprender en forma permanente, creo que un artista completo debe hacerlo. He estudiado teatro, danzas diversas, fotografía y canto", apuntó Romina con el deseo de mostrar un producto integral que comenzó a preparar en diciembre con escenas en las que un tercer personaje será la representación de lo femenino y lo masculino, a cargo de Paez, responsable de la asistencia y la dirección en danza contemporánea.



"Tengo todas las expectativas. Estoy feliz por enfrentar un proyecto así donde podré explotar todos los recursos escénicos", expresó la emprendedora ansiosa por la puesta de la suite compuesta por un preludio y 9 movimientos donde el tango y el amor danzarán en claroscuro.



