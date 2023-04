Daniel Radcliffe, el actor que le dio vida a Harry Potter en la saga de películas, fue papá por primera vez. El joven de 33 años lleva 10 años en pareja con la actriz Erin Drake, con quien decidió formar una familia.

Según reveló el medio británico Daily Mail, el actor fue visto caminando por las calles de Nueva York. Sin embargo, no iba solo sino que estaba acompañado de su esposa y un cochecito para bebés. Además, el actor buscaba escapar de las cámaras con una gorra de béisbol y un cubrebocas, pero no logró pasar desapercibido.

Si bien la pareja no confirmó el nacimiento de su hijo, en la fotografía, además de verse un cochecito, se podía ver a la esposa del actor sin la panza de embarazada que lucía en las últimas fotos.

La noticia del embarazo se había confirmado el marzo pasado cuando el vocero de Radcliffe reveló que “estaban absolutamente encantados” con la llegada de su primer hijo. Además, una fuente cercana a la pareja aseguró al diario The Mirror: “Daniel y Erin no podrían estar más felices de estar esperando. Están absolutamente emocionados y no pueden esperar para convertirse en una familia de tres. Le dijeron a sus familias y amigos recientemente. Es un momento increíblemente emocionante”.

Daniel Radcliffe conoció a Erin Darke en las grabaciones de la película ‘Kill Your Darlings’. El actor reveló a la revista People como fue que se conocieron. “Nuestros personajes se conocen y coquetean entre sí, por lo que hay una especie de registro dulce de nosotros recién conociéndonos por primera vez y tratando de seducirnos”, recordó.

Además, hace poco aseguró en una entrevista que le gustaría que sus hijos crecieran en el mundo de los sets de grabación, pero manteniéndose alejados de la fama. “Quiero que mis hijos, cuando existan, estén cerca de los escenarios de las películas, pero no querría la fama para ellos. Los sets de cine son lugares maravillosos pero es realmente el lado de la fama lo que debe evitarse a toda costa”, confesó. (NA)