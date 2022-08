Emilia Soler y Andrés Cantos tuvieron un gran desempeño el domingo pasado en La Voz Argentina. Los sanjuaninos siguen en competencia después de atravesar exitosamente los "Playoffs", donde el público eligió a los integrantes del Team Lali que siguen en carrera. Además, los artistas locales consiguieron su pase al gran show del 10 de septiembre en el Movistar Arena.



En la gala del domingo ambos artistas recibieron elogiosas palabras de los coaches sobre sus performances. "Sos de las mujeres más potentes de mi equipo, no sólo por tu voz, sino vos toda, cómo abordas estas canciones que requieren tanta fuerza vocal, sos increíble" le dijo Lali a Emilia cuando terminó de cantar "Survivor" y Ricardo Montaner agregó que había hecho "un trabajo extraordinario".



Para Emilia fueron devoluciones importantes. "Me hizo sentir muy apreciada, la devolución de todos significa demasiado para mí. Todavía sigo procesando, son emociones muy fuertes. Que artistas de semejante altura digan eso de uno es un sueño hecho realidad" comentó en contacto con DIARIO DE CUYO; y sobre su desempeño agregó: "Soy muy perfeccionista por lo que siento que podría haberlo hecho mejor, pero después de descansar un poco y leer los comentarios de la gente, me di cuenta que estuvo bueno y se pudo transmitir la energía que estaba buscando".



Para Andrés también fue una excelente noche con su interpretación de Estrella azul. Montaner le dijo que tiene "algo muy difícil de describir, una melancolía, un elemento que uno no puede describir ni se compra en ningún lado; llévalo contigo toda la vida" le recomendó el venezolano. "Estoy muy feliz, a veces uno carece de palabras para expresar lo que uno siente; me sentí muy abrazado por la gente, cobijado por ellos, porque en esta etapa que estamos pasando tener el apoyo de la gente es re importante, yo respeto mucho eso" resaltó a este diario el sanjuanino que, a sugerencia de Lali, modificó un fragmento de la letra de Peteco Carbajal y la rapeó.



"Estrella Azul porque tiene una historia muy hermosa, y con el respeto que se merece la obra, quise incursionar en el género urbano, la hice para reflexionar un poco sobre la misma historia de la canción, no quise cambiar muchas cosas; mi viejo me ayudó a finiquitar esos arreglos". contó sobre la intervención, que fue bien recibida.



Ninguno de los dos se imaginaba estar en este momento del famoso certamen de canto. "Jamás se me pasó por la cabeza. Mi meta era entrar y pasar al menos una instancia, después me iba tranquila. Pero llegar hasta acá es realmente impensado, tener la chance de cantar en el Movistar Arena es algo que nunca pensé poder lograr" expresó Emilia que adelantó que para ese show se preparará "mentalmente sobre todo, es un lugar con tanta fuerza, es tan imponente, que hay que saber tratarlo y estar a la altura de las circunstancias. Siento que tengo mucho para dar todavía y poder demostrarlo en un lugar como ese me llena el corazón de amor", cerró.



Este recital en vivo también es para Andrés un desafío y un logro. "No me imagino en el Movistar Arenas, siempre digo que yo vine con mi mochila cargada de sueños y la estoy vaciando de a poquito. Cantar ahí es otro sueño, porque es inmenso y se sentirá la presencia de la gente apoyando. Ese estadio no es una presentación más para un artista es una la meta y cumplirla de esta manera, para mí es precioso" apuntó Cantos con cierta emoción en la voz.