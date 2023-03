Los Decoradores. El saxofonista Sergio Dawi (a la derecha) junto a la formación de históricos "redondos": Tito Fargo (guitarra), "Semilla" Bucciarelli (bajo) y Hernán Aramberri (batería). Se suman los invitados Jorge Cabrera (voz), Oscar Kamienomosky (2da guitarra) y Federico García Vior (teclados).



Semilla Bucciarelli y Sergio Dawi encabezan el "reencuentro" de los históricos integrantes de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, bajo la forma de Los Decoradores; y harán el debut de esta propuesta en San Juan con el espectáculo "La Kermesse Redonda". Semilla, Dawi, Tito Fargo y Hernán Aramberri integran el nuevo proyecto que actualiza la mística de una de las bandas más importantes de la historia del rock nacional. En comunicación con DIARIO DE CUYO, Dawi, el saxofonista, expresó su visión sobre un fenómeno que trasciende generaciones: la pasión ricotera.



- ¿Por qué eligieron a San Juan como destino para esta fiesta especial?

- La palabra kermesse, en algún sentido, apunta a tener un espíritu solidario, un espíritu de colaboración y de alguna manera, de festejo también. Este show que estamos presentando, ligado a las primeras épocas redondas, en las que no estábamos en grandes estadios, sino que había una cercanía tan próxima con la gente en el escenario, es un homenaje a la gente. Hace años el público mantiene la antorcha ricotera encendida. En principio, se da el fenómeno que logramos juntar varias generaciones. Vienen los abuelos, con sus hijos y a la vez, sus hijos con los nietos. Este conjunto multigeneracional no termina de asombrarnos de alegría. Es un reencuentro con las canciones, entre nosotros los músicos y los músicos con el público. La gente se alimenta de mucho cariño y el deseo de que ese reencuentro se produzca. Recuerdo que con Semilla, cuando hicimos el dúo hace unos años atrás, visitamos varias veces al local Papío, mostramos nuestra música experimental y nos trataron siempre muy bien. Estamos contentos por volver y ahora somos más.



- ¿De dónde sacan esa energía para seguir con esta mística redonda?

- Se ha escrito tanto y se ha dicho tanto en revistas, podcasts, libros y documentales, donde cada uno cuenta su versión o una explicación del fenómeno. Te puedo dar la mía: Creo que realmente es un fenómeno, uno de los pocos que hay, que son capaces de abrirte el corazón. Los Redondos tuvo una mirada del mundo que se vio expresada en la lírica del Indio, en la manera de ser de un grupo musical independiente que estuvo por fuera de la industria de la música y que logró un éxito impensado. En épocas donde hay poca credibilidad, esto que hicimos durante tantos años, fue con dedicación y amor. Y trajo sus frutos, porque dejamos de tocar juntos en 2001 y hoy en 2023 sigue teniendo vida, es algo excepcional.



- ¿Qué sensaciones van conectando cuando retoman estas clásicas canciones?

- Lo comentamos con Semilla... Nos dimos cuenta de que el fuego seguía latente. Si no aprovechábamos esta situación de reencontrarnos con la gente, se convertiría en una oportunidad perdida que íbamos a lamentar. Entonces encaramos este proyecto, armarnos muy bien para salir con la propuesta afuera. Para una ocasión en el Cosquín Rock, al cierre del festival, nos dimos cuenta de algo muy fuerte. Tenían que tocar Divididos, primero, luego veníamos nosotros y al final La Mona Jiménez. El público era muy variopinto. Cuando salimos a tocar, la gente nos dio un entusiasmo tan grande que fue sorprendente. Reconfirmamos que esta lírica que tienen Los Redondos habla de las cosas del presente. No es como el tango que va más a lo nostálgico. Las cosas que decimos en las canciones desde lo afectivo a la vida social y adónde vamos a parar como mundo, son muy actuales. Las referencias son tan amplias que, para cada persona, hay una interpretación distinta, dependiendo de cómo va evolucionando su vida, pero las letras nos hablan del presente.



- ¿Cuál de todas es la que más acierta?

- En todas podemos encontrar algo. Cuando vayamos a San Juan, tocaremos "Queso Ruso", que habla del mundo en guerra, de mercenarios... y es una pintura que se puede adaptar a lo que está sucediendo en el planeta.



- ¿Qué opinó el Indio sobre su reencuentro?

- Nos ha escuchado y nos deseó lo mejor para este proyecto. Lo mejor que podemos hacer es cuidar la obra, es lo más importante para nosotros. Tenemos mucha afinidad y cercanía en lo personal, aunque no nos estamos viendo en persona. La última vez, invitó a Semilla, a Walter y a mí a componer un tema para su disco. Se editó, lo presentamos en Gualeguaychú y terminó en una experiencia muy linda.



- ¿Qué huella dejará la música de Los Redondos en el rock argentino?

- La verdad que no tengo bola de cristal. Recuerdo que hace unos años eligieron algunas canciones para armar un compilado de obras musicales para enviarlos en un satélite a Marte. No sé si se logró algo de eso o si terminará dando algún testimonio de lo que fuimos. No lo sé (ríe), el futuro lo dirá.

DATO

Kermesse Redonda. Con Los Decoradores. 7 de abril. 21hs. Hugo Espectáculos (España 70 sur). Entradas anticipadas en www.ticketek.com.ar; Cultura Under (Peatonal Rivadavia 238 E); y Ritual del Vino (General Acha 113 N). Disponibles: $4.000.