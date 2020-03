La delegación local del Instituto Nacional del Teatro estaba acéfala, tras la renuncia de Cristina Castro, por lo que -según estatuto- tuvo que hacerse cargo el representante regional. Así desembarca en San Juan Juan De Torres, actor riojano de importante trayectoria, también fue autoridad del INT en su provincia y ahora, por primera vez, tiene a su cargo la región, algo que no es figurativo, porque Mendoza también quedó sin conducción.



La primera tarea que encaró aquí fue la organización de la Fiesta Provincial del Teatro, que hasta la semana pasada cuando estuvo aquí marchaba viento en popa (ver aparte), en una charla con DIARIO DE CUYO elogió el grupo de trabajo y el teatro de la provincia. De Torres calculó que recién en agosto o septiembre podrán elegir al nuevo representante local, luego de sortear algunas trabas administrativas para llamar a concurso "por un reglamento impracticable aplicado por la gestión de Alasino" de manera inconsulta al Consejo Directivo.





-¿Qué se encontró en San Juan?

- Me encuentro con una provincia que conozco muy bien; admiro el teatro de San Juan, siendo de La Rioja, el de Mendoza y San Juan es el teatro más notorio de la región y siempre como actor nos cruzábamos con la gente de aquí, así que siempre me gustó. El destino quiso que esté ahora con un grupo fabuloso de trabajo, que es el equipo de la Teatrina, que haremos si Dios y el coronavirus quiere.



Más allá que esto es muy grave, hablábamos que esto nos genere más pasión. Organizar una fiesta de teatro es algo muy difícil de comparar con otro proceso de trabajo, porque están de por medio las ilusiones de los teatristas que quieren ganar la teatrina no sólo por ganar, sino porque te considere un jurado idóneo te están confirmando que tenés un espectáculo de calidad.



-¿Qué característica tendrá esta teatrina?

Es un desafío. Es la primera vez que soy representante de San Juan, la ventaja es que conozco el teatro de San Juan, pero la desventaja es que hay teatro muy nuevo que estoy desconociendo. La característica será una Teatrina en medio de una emergencia. Venimos de una época frágil, siento que fue una época terrible los cuatro años de la dirección de Alasino. La característica de esta Teatrina será un trabajo de mucha pasión y de trabajo pormenorizado técnicamente y empezar a mostrar un trabajo con mucha libertad.

"Me entusiasma mucho trabajar a este grupo de gente muy joven de San Juan. Quiere decir que no sólo el teatro no ha muerto, sino que está gozando de buena salud".

-¿Cómo ve el teatro en la región?

Fluctuante. Creo que todos fluctuamos en la incertidumbre en distintas cuestiones. Hay una base teatral, una base de calidad de la región que está presente siempre; lo que me entusiasma mucho es trabajar a este grupo de gente muy joven de San Juan. Quiere decir que no sólo el teatro no ha muerto, sino que está gozando de buena salud porque hay pibes, gente joven que está estudiando teatro. Posiblemente estemos experimentando un cambio de paradigma. Hay algo que me preocupa, y es qué quiere ver el público. Muchas veces no nos preocupamos por el público, sino porque nuestro producto teatral y sin embargo sabemos que nuestro primer socio es la gente. A mí me preocupa que nosotros escuchemos o miremos qué quiere el público.



-¿Y qué quiere?

-Que lo entretengan, que lo emocionen, que lo movilicen, tal vez no quiere tanto que lo comprometan. Básicamente quiere que lo diviertan, estoy convencido de eso. El público quiere menos bajada de línea y más diversión. A ver, ya se han bajado todas las líneas habidas por haber, yo tengo 61 años, milité desde muy chico, me desilusionaron, me engañaron mis mismos partidarios, volví a creer... volví a militar... Se han bajado tantas líneas ya. La idea es no bajar tanta línea y sí divertir.



-¿A los jóvenes qué consejo le da?

-Yo no les daría ningún consejo a los chicos porque me parece fantástico lo que están haciendo, tal vez, les sugeriría algunas técnicas que vienen bien para cualquier género teatral. Pero si me dieran permiso para sugerirles algo, les diría que vivan lo que tengan que vivir, ¿por qué van a hacer el teatro que me gusta a mí? Lo que acabo de definir es lo que me gusta a mí, lo que me parece que necesita el público. Quizás ellos piensen que el público necesita otra cosa. Los chicos tienen que experimentar y experimentar y un buen día se darán cuenta de lo que yo me di cuenta; quizás mucho antes de cuando yo me di cuenta.



-¿Cómo se hace para sumar más público?

-A veces uno le huye a la figura del equilibrio, por donde pasa el punto intermedio. Hay una negociación entre el arte moderno y la comprensión del público que tiene que ver con si tomara una obra de Shakespeare, pero elijo una comedia, ya estoy negociando. Estoy dando el ejemplo de cómo negociar conmigo y con el público, y si puedo y si tengo la suficiente trova y trayectoria para hacerlo, adaptarlo.

No habrá Teatrina

La Fiesta Provincial del Teatro iba a realizarse desde el 25 de marzo. Hasta el viernes pasado todo estaba en marcha, pero tras los anuncios del Presidente de la Nación, Alberto Fernández, el domingo, la Teatrina también se engloba en las actividades canceladas como modo de prevenir el contagio de coronavirus. "Hablando con la secretaria de Cultura, Virginia Agote, nos dijo que San Juan cerraba todos los espacios públicos. Estamos reprogramándola, no sé si en abril, depende cómo evolucione esta tragedia", dijo De Torres a este diario, ante las novedades.