Giselle Aldeco decidió celebrar que lleva 15 años con la música en los que fue sumando experiencia, alegrías y reconocimientos. "Este aniversario me encuentra feliz, cumplimos 15 años desde que gané en el concurso de La Ventana en 2004 y han pasado cosas muy lindas, nos merecíamos un festejo, compartir con la gente que nos ha acompañado y devolverle a la gente un poquito que hemos recibido este tiempo", dijo a DIARIO DE CUYO la cantante sobre la peña que encabezará esta noche en el salón El Prado (ver aparte) donde estará acompañada por Labriegos, el grupo cordobés La Callejera y los Hermanos Aldeco, que no son otros que su padre y su tío, Mario y Nicolás.



Sobre estos 15 años recorridos, la rawsina se detiene a mirar sus inicios y destaca algunos momentos importantes. "Gracias a la música he podido conocer lugares maravillosos. En 2007 fuimos a España con mis padres, esa participación al festival Veo o Veo. Fue muy especial, fue mi primer viaje en avión. Después, los dos viajes a Nueva York, al Festival Internacional de la Tonada en 2008 y 2015; el paso por el Soñando por Cantar fue algo muy lindo, me mostré en otro género, como fue el melódico, todo es aprendizaje", sostuvo Aldeco que tiene en su haber dos discos, Dulce melodía (2006) y Con la voz del corazón (2014), y destaca que ha participado de todas las fiestas departamentales de la provincia; aunque admite que la Fiesta Nacional del Sol es la que más disfruta. "El año pasado estuve en el escenario mayor, y que sea televisado por la Televisión Pública es una gran puerta", dice Giselle que desde el comienzo actúa con el acompañamiento musical de su padre y su hermana Yanina. También están al pie del cañón su mamá Nancy y la menor de la familia, Analía. "Somos un equipo", apunta.



"La música me atraviesa de punta a punta. Este es un camino que no se termina nunca, que día a día vas aportándole cosas, la gente pide más siempre, hay mucha competencia y uno tiene siempre que pensar en superarse" aseguró la joven intérprete que además es profesora de nivel inicial.



"El público de San Juan es fundamental en mi vida; el público sanjuanino es muy exigente, es crítico, es sabio. No aplaude lo que no le gusta. Eso está bueno. Si no les gusta no aplauden. Gracias a Dios la gente de San Juan siempre ha tenido una respuesta positiva y estoy eternamente agradecida por eso" cerró la artista que esta noche comenzará su cumpleaños rodeada de amigos y su público.



El dato



Giselle Aldeco. Con Labriegos, Hermanos Aldeco y desde Córdoba La Callejera. Esta noche en Salón El Prado (Calle 5 entre Abraham Tapia y Ramón Franco) A las 22, anticipadas $150 en Farmacia Echegaray, Maxi Brant Mall, Blue Note, CH travel, en la puerta $200.