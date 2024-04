María Becerra continúa conquistando corazones y consolidando su carrera artística como una de las jóvenes referentes en la industria de la música argentina y también a nivel internacional. Utilizando sus redes sociales para interactuar con su fandom, en esta oportunidad la artista sorprendió a sus más de 14 millones y medio de seguidores luego de mostrar su nuevo cambio de look y el motivo del mismo, que según aclaró la propia María, llegó para marcar el comienzo de una nueva era en su carrera.

Primero, Becerra subió un video utilizando los espectaculares outfits que lució en sus shows en River Plate para una sesión de fotos y junto con él mostró su nuevo corte de pelo. “Empezando mi nueva ERA nos esperan muchas cosas”, escribió La nena de Argentina. Allí se la pudo ver con el pelo por debajo de los hombros y también sumó flequillo recto bien cortito por arriba de las cejas.

Este video tuvo casi seis millones de reproducciones, más de 400 mil me gusta y miles de comentarios por parte de sus seguidores, colegas y amigos que le regalaron cientos de elogios. El cambio no pasó desapercibido para sus seguidores, quienes rápidamente comentaron el nuevo look de la artista.

Con este nuevo look, Becerra encara esta nueva etapa a nivel profesional, ya que recientemente brilló en el Monumental con dos shows inolvidables. Fue la primera mujer argentina en haberlo logrado, con el plus de que fue por partida doble. Ahora, se prepara para dar inicio a su gira internacional, pero antes compartió otro momento de intimidad con sus seguidores: subió una selfie que se tomó recién levantada y a cara lavada luciendo su belleza y el nuevo look, lo que provocó, nuevamente, la reacción de los internautas que le regalaron más de 930 mil likes en menos de 24 horas.