El rapero estadounidense Coolio murió este martes a los 59 años, según informaron hoy medios de ese país. El ganador del Grammy estaba en la casa de un amigo cuando ocurrió el hecho. Si bien no hay muchos detalles, el músico fue encontrado sin vida en el baño de la vivienda.

Según informó su mánager al portal TMZ, el famoso rapero se encontraba en casa de uno de sus amigos en Los Ángeles y decidió ir al baño, pero al paso de un tiempo, su amigo lo fue a buscar para saber si todo estaba bien y no obtuvo respuesta. Encontró a Ivey tirado en el suelo y pronto llamaron a la emergencia, quienes declararon la muerte del artista al llegar al lugar.

Coolio saltó a la fama en la escena del rap de Los Ángeles en los años 90 y obtuvo gran popularidad cuando grabó la canción “Gangsta’s Paradise” para la película de 1995 “Dangerous Minds”, protagonizada por Michelle Pfeiffer.

En 1996, “Gangsta’s Paradise” fue nominado a grabación del año y mejor actuación solista de rap en los premios Grammy, y Coolio ganó este premio. El famoso logró posicionar dicha canción en el top 10 de lo más escuchado dentro de la plataforma de música Spotify.

Después de aquel éxito, Coolio siguió creciendo en fama. Eventualmente grabó “Aw, Here It Goes!” para la secuencia de apertura de “Kenan & Kel” de Nickelodeon.

Artis Leon Ivey Jr., su nombre real, nació el 1 de agosto de 1963 en Compton, California. Grabó su primer sencillo en 1987, titulado Whatcha Gonna Do? También grabó What Makes You Dance (Force Groove) con Nu-Skool en 1988. En 1991 se unió al grupo WC y Maad Circle, dirigido por el rapero WC. Fue co-colaborador del álbum debut del grupo Ain’t a Damn Thang Changed.

Cuenta con más de 120 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram en donde solía compartir sus conciertos, colaboraciones musicales y nuevos lanzamientos en el mundo del rap.