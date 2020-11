Mads Mikkelsen se incorporará a la franquicia Animales fantásticos como Gellert Grindelwald en la parte tres de la saga, tras el apartamiento de Johnny Deep, quien lleva adelante una feroz pelea judicial con su ex y tras perder una demanda por difamación contra The Sun, que le había tildado de "maltratador". Aun así, dado que llegó a rodar una escena del filme, el estadounidense cobrará su salario íntegro. El nombre Mikkelsen, conocido por sus trabajos en Casino Royale, Rogue One o la serie Hannibal, llevaba sonando al menos desde principios de noviembre. Sin embargo, el actor danés había optado por ser prudente, desmintiendo su fichaje y declarando que esperaba "una llamada de teléfono".



Otro candidato era Colin Farrell, sin embargo el irlandés ha sido fichado para interpretar al Pingüino en The Batman.